Bývalého riaditeľa Louvru obvinili zo spiknutia s pašerákmi

Prípad otvorili ešte v roku 2018, dva roky po tom, čo pobočka Louvru v Abú Zabí kúpila vzácnu kamennú dosku z ružového granitu, na ktorej bol vyobrazený staroegyptský panovník Tutanchamon, a ďalšie štyri historické artefakty. Za uvedené predmety zaplatila osem miliónov eur.

Martinez, ktorý riadil Louvre v rokoch 2013–21, čelí obvineniam, že „zatajoval pôvod nelegálne získaných umeleckých diel“. Do tohto podvodu však boli podľa vyšetrovateľov zapojení aj ďalší odborníci na umenie.

Francúzski vyšetrovatelia sa domnievajú, že počas arabskej jari, keď vo viacerých arabských krajinách vypukli nepokoje a občianske vojny, boli z Egypta prepašované stovky umeleckých diel. Tie boli následne predané múzeám a galériám, ktoré sa na pôvod týchto artefaktov príliš nepýtali.

Tí istí odborníci, ktorí overovali pôvod žuľovej dosky s Tutanchamonom, osvedčovali aj pozlátený sarkofág kňaza Nedžemancha z ptolemaiovského obdobia, ktorý kúpilo Metropolitné múzeum umenia v New Yorku. To neskôr uviedlo, že sa stalo obeťou falošných vyhlásení a dokumentácie, a sľúbilo že sarkofág vráti do Egypta.