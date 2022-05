Trump: Nefinancujme Ukrajinu, ale bezpečnosť škôl (a zbraňovú loby)

Bývalý populistický republikánsky prezident Donald Trump tvrdí, že Američania by sa mali najprv postarať o bezpečnosť svojich škôl a až potom pomáhať Ukrajine. Exšéf Bieleho domu vystúpil v piatok na stretnutí Národnej streleckej asociácie (NRA).

Schôdzka sa konala texaskom Houstone len niekoľko dní po masakri v mestečku Uvalde, ktoré jej tiež v Texase. V utorok tam 18-ročný Salvador Ramos zabil v základnej škole 19 detí a dve učiteľky. NRA, ktorá odmieta takmer všetky zákony, ktoré by v USA mohli sprísniť právo na vlastníctvo zbraní, napriek tomu svoju schôdzku usporiadala. Proti jej stretnutie vystúpili desiatky demonštrantov.

Čo urobia republikáni?

Trump po vzore NRA, ktorá bohato prispieva na kampaň najmä republikánov, vyhlásil, že nie je v USA potrebné obmedzovať držbu zbraní. Zase použil „argument“, že slušní Američania musia mať zbrane, aby sa mohli brániť proti zlu. V Uvalde však krviprelievanie nezastavali ani prítomní policajti, ktorí čakali 45 minút, kým sa odhodlali vstúpiť do školy. Nekonali ani potom, čo na tieňovú linku volali žiaci, že sa okolo nich strieľa.

Bývalý prezident, ktorý stále odmieta priznať, že v roku 2020 prehral voľby s demokratom Joem Bidenon, vyhlásil, že je potrebné posilniť bezpečnosť škôl. "Ak majú Spojené štáty 40 miliárd dolárov na to, aby ich poslali Ukrajine, mali by byť schopné urobiť, čo sa dá, aby deti boli doma v bezpečí,“ vyhlásil Trump.

Americký Kongres v máji schválil vojenskú pomoc vo výške 40 miliárd dolárov pre Kyjev. Je to v rámci pokračujúcej podpory USA Ukrajine, ktorá od 24. februára čelí ruskej invázii nariadenej ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Počas svojho pôsobenia v Bielom dome Trump takmer vôbec nekritizoval šéfa Kremľa. A na súčasného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tlačil, aby mu Kyjeve pomohol nájsť nejaké kompromitujúce materiály na Huntera Bidena. Syn súčasného prezidenta totiž podnikal na Ukrajine. Už na jeseň sa v USA konajú voľby do Kongresu. Ak ho republikáni ovládnu, nie je celkom jasné, ako postavia k vojne na Ukrajine. U konzervatívcov silnejú hlasy, čoho dôkazom je aj Trump, že USA by sa v konflikte mali angažovať menej.

Výhovorky zbraňovej loby

A čo sa týka masových strelieb v USA, je takmer na sto percent isté, že budú pokračovať. Republikáni nikdy nevidia problém vo vlastníctve zbraní, ale vždy v niečom inom. V duševných chorobách, videohrách, neúplných rodinách, nechodení do kostola… Toto všetko zaznelo aj na konferencii NRA. Prívrženci zbraňovej loby dokonca už riešia, že škola v Uvalde male zlé dvere, preto sa do nej nemohli dostať policajti, a že aj tak by asi bolo najlepšie, keby deti vyučovali doma rodičia.

Reagoval na to Robert Reich, bývalý minister práce vo vláde demokrata Billa Clintona. "Keď vám niekto povie, že nie je možné urobiť nič, čo by zastavilo násilie páchané zbraňami, pripomeňte mu, že: 1. Zákony týkajúce sa zbraní v iných krajinách dokážu zastaviť masové streľby. 2. Viac zbraní neznamená väčšiu bezpečnosť. 3. Veľká väčšina Američanov chce reformy. 4. NRA si kúpila republikánov ( a dokonca aj niektorých korporátnych demokratov),“ napísal Reich na sociálnej sieti Twitter.