V troskách lietadla, ktoré zmizlo v Nepále, našli niekoľko tiel

Stroj leteckej spoločnosti Tara Air bol v nedeľu na 20-minútovom plánovanom lete z turistického mesta Pókhara, 200 kilometrov západne od metropoly Káthmandu, a smeroval do horského mesta Džómsóm. Turbovrtuľové lietadlo Twin Otter stratilo kontakt s letiskovou riadiacou vežou tesne pred pristávaním v oblasti s hlbokými riečnymi roklinami a horami.

Pátranie v noci na pondelok zabrzdilo počasie a tma, ale armádny vrtuľník a súkromné helikoptéry v pondelok ráno záchrannú akciu obnovili. Nepálska armáda neskôr na Twitteri zverejnila leteckú fotografiu miesta s troskami rozhádzanými na úbočí hory.

Úrad civilného letectva potvrdil, že „k nehode došlo“ vo výške 4420 metrov pri lokalite Thásáng v nepálskom okrese Mustáng. Do pátracej operácie bolo zapojených približne 60 ľudí vrátane armády, polície, horských vodcov a miestnych obyvateľov. Na palube lietadla sa nachádzali aj štyria Indovia a dvaja Nemci.

Letisko Džómsóm je často označované za jedno z najnebezpeč­nejších na svete. Leží vo výške 2 682 metrov nad morom a má jedinú asfaltovú dráhu. Je východiskovou bránou ako pre zahraničných milovníkov trekingu, ktorí odtiaľ vyrážajú do oblasti hory Annapurna, tak pre hinduistických pútnikov. Ich cieľom je uctievaný chrám Muktinath.

Nepál, kde sa nachádza osem zo štrnástich najvyšších hôr sveta, má rekordný počet leteckých nehôd. Počasie sa v horách môže rýchlo meniť a pristávacie plochy sú zvyčajne v ťažko prístupných horských oblastiach.

Na začiatku roka 2018 sa let spoločnosti US-Bangla Airlines z Dháky do Káthmándú pri pristátí zrútil a začal horieť. Zahynulo 51 zo 71 ľudí na palube. V roku 1992 zomrelo všetkých 167 ľudí na palube lietadla spoločnosti Pakistan International Airlines, keď stroj pri pokuse o pristátie v Káthmándú narazil do kopca.