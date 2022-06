NATO môže zasiahnuť do bojov na východe, tvrdí námestník šéfa aliancie

Rusko napadnutím Ukrajiny porušilo dohodu so Severoatlantickou alianciou podpísanou pred 25 rokmi, a NATO preto môže zasiahnuť do bojov vo východnej Európe. V nedeľu to v rozhovore s agentúrou AFP povedal námestník generálneho tajomníka aliancie Mircea Geoana.