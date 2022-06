EÚ sa zhodla na ropnom embargu, ropovod bude mať dočasnú výnimku

Summit Európskej únie v noci na utorok našiel zhodu na embargu, ktoré sa bezprostredne dotkne viac ako dvoch tretín dovozu ruskej ropy. Oznámil to šéf vrcholných únijných schôdzok Charles Michel. Cieľom je podľa neho čo najviac zvýšiť tlak na Rusko, aby ukončilo svoju vojnu na Ukrajine. Embargo na ropu aj ropné produkty by malo platiť od začiatku budúceho roka.

VIDEO: Premiér Eduard Heger na summite. Hovoril s novinármi slovensky aj anglicky.

Lídri sa zhodli na tom, že dvadsaťsedmička zakáže dovoz ruskej ropy tankermi, preprava ropovodom Družba má dostať časovo obmedzenú výnimku. Maďarsko trvá na ubezpečení, že v prípade výpadku či zastavenia prepravy ropovodom bude môcť doviezť ruskú ropu iným spôsobom alebo že mu ju poskytnú ďalšie únijné štáty.

Lodná doprava obstaráva zhruba dve tretiny objemu ropy z Ruska, podľa šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej však EÚ počíta aj s individuálnymi záväzkami Poľska a Nemecka zastaviť do konca roka odber ropy prúdiacej k nim severnou vetvou Družby. Južná vetva, ktorá má byť vďaka výnimke v prevádzke aj po začiatku platnosti embarga, prepravuje približne desatinu celkového ruského vývozu ropy do EÚ. Ropa touto cestou prúdi do Maďarska, na Slovensko a do Česka.

„EÚ opäť dokázala, že prijíma sankcie rešpektujúc zásadu, že zasahujú Rusko viac ako nás. Ropné embargo dohodnuté na #EUCO (summite lídrov EÚ) výrazne zníži príjmy Ruska pre vedenie vojny na Ukrajine,“ napísal slovenský premiér Eduard Heger na Twitteri.

Prvý deň summitu Heger zhodnotil ako veľmi úspešný pre Slovensko. „Požiadavky Slovenska boli akceptované, čo znamená, že budeme môcť využívať ruskú ropu až do momentu, kým nebudeme mať plnohodnotnú alternatívu. Som rád, že sa podarilo dostať na palubu aj Viktora Orbána a vlastne Európska únia ostala jednotná, čo je v tomto čase nesmierne dôležité,“ uviedol Heger vo videu na sociálnej sieti.

VIDEO: Hotovo, embargo na ropu schválené. Lídri EÚ odchádzajú.

Rozhodnutie šéfov štátov a vlád európskeho bloku Ursula von der Leyenová privítala. „Prakticky to ku koncu roka zastaví približne 90 percent ropných importov z Ruska do EÚ,“ poznamenala na twitteri.

Podľa von der Leyenovej dáva politická zhoda jasný rámec pre zákaz dovozu ropy a vychádza v ústrety požiadavkám Maďarska, ktoré ju doteraz odmietalo podporiť. „Máme v zásade politickú zhodu, ako sa zbaviť ruskej ropy v jasnom časovom rámci,“ vyhlásila na tlačovej konferencii po rokovaní.

Maďarsku sa podľa Michela dostalo v záveroch summitu uistenia, že v prípade výpadku či zastavenia ropovodov bude môcť doviezť ruskú ropu iným spôsobom alebo že mu ju poskytnú ďalšie únijné štáty. Česko a Slovensko sa podľa diplomatov spoliehajú na to, že sa im v konečnej podobe sankcií podarí získať prisľúbenú výnimku zo zákazu exportu produktov z ropy prúdiacej do EÚ potrubím.

Michel doplnil, že sankčný balík, ktorému dali šéfovia štátov a vlád teraz zelenú, obsahuje aj ďalšie tvrdé opatrenia, vrátane odpojenia významnej ruskej banky Sberbank od medzinárodného platobného systému SWIFT. Ďalšími bodmi je zákaz troch ruským štátom vlastnených vysielacích spoločností a sankcie namierené proti konkrétnym osobám, zodpovedným za vojnové zločiny na Ukrajine.

„Dohoda na zákaze exportu ruskej ropy do EÚ,“ uviedol na Twitteri Michel s tým, že únia svojim rozhodnutím odsekne významnú časť financovania ruského vojnového stroja.