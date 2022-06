Rusko: Nechcete našu ropu? Predáme ju iným

Rusko si po čiastočnom zákaze dovozu ropy do Európskej únie nájde pre svoju ropu iných kupcov. Uviedol to stály zástupca Ruska pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Michail Uljanov v reakcii na pondelkové rozhodnutie summitu dvadsaťsedmičky, ktorá počíta s ukončením dovozu väčšiny ruskej ropy do regiónu do konca tohto roka.