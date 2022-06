ONLINE: Biden sľúbil Kyjevu lepšie zbrane, pri Moskve cvičia jadrové sily

USA dodajú Ukrajine presnejšie raketové systémy, ale nepodporujú ju, aby útočila mimo svojho územia, napísal prezident USA Joe Biden. Rusko má na cvičení pri Moskve vrátane odpaľovacích zariadení medzikontinentálnych balistických striel Jars, schopných zasahovať ciele do 11-tisíc km a niesť jadrové hlavice.

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 98. deň

Biden nechce zatiahnuť USA a NATO do bojov na Ukrajine

Ruské jadrové sily cvičia pri Moskve mier-ukrajine-2 VIDEO: Ťažký raketomet Uragan ruskej armády počas bojovej akcie na Ukrajine. Uragany majú vo výzbroji obidve strany konfliktu.

7:46 „Očakávame, že do konca roku 2022 Rusko príde až o 90 percent vývozu ropy do Európy,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničia v utorok vo svojom vo vyhlásení. „To znamená, že ruská vojnová mašinéria nebude dostávať desiatky miliárd eur na boj proti Ukrajine,“ píše sa v ňom. Kyjev ale tiež výslovne kritizuje Maďarsko za to, že „kvôli jeho odporu bolo schvaľovanie embarga príliš dlhé a zostali v ňom výnimky“.

Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského je „viac ako päťdesiatdňové časové oneskorenie medzi piatym a šiestym balíkom protiruských sankcií pre nás neprijateľné“. Zdôraznil, že najdôležitejšie opatrenia proti Rusku, ktoré by ho mali donútiť ukončiť vojnu proti Ukrajine, sú tie namierené proti jeho energetike.

6:40 V Chersonskej oblasti, ktorej časť ovládli ruské vojská počas súčasnej invázie na Ukrajinu, prerušilo novo nastolené proruské vedenie internetové a telefónne siete. Podľa agentúry Reuters na to upozornili ukrajinské úrady.

Ukrajinská štátna služba pre špeciálnu komunikáciu a ochranu informácií vo vyhlásení uviedla, že okupačný režim vykonal bližšie nešpecifikovaný zákrok, ktorého výsledkom je prerušenie káblov a vypnutie komunikačných zariadení.

„Obyvatelia oblasti teraz nemajú prístup k ukrajinskej mobilnej sieti a internetu. Rovnako tak nemôžu uskutočniť vnútroštátny ani medzinárodný telefonát z pevných liniek,“ povedal ukrajinský úrad.

Rusko nad Chersonskou oblasťou postupne upevňuje kontrolu. Okrem iného v nej zaviedlo ruský rubeľ a podľa skorších varovaní Kyjeva by sa tu mohlo pokúsiť o zorganizovanie referenda o pripojení k Ruskej federácii. Už predtým Rusko podľa mimovládnej organizácie NetBlocks, ktorá sa zaoberá sledovaním prevádzky na internete, presmerovalo internetovú prevádzku v oblasti na ruskú komunikačnú infraštruktúru.

Ukrajinské vojská v posledných dňoch podnikajú v Chersonskej oblasti protiofenzívu. Podľa doteraz nepotvrdených informácií sa im podarilo prekročiť rieku Inhulec a dobyť niekoľko dedín. Prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že armáda blízko Chersonu zaznamenala určité úspechy.

6:00 Ruské jadrové sily vykonávajú v Ivanovskej oblasti severovýchodne od Moskvy cvičenia. Podľa agentúry Interfax to oznámilo ruské ministerstvo obrany. Manévrov sa zúčastňuje približne 1 000 vojakov, ktorí manipulujú s približne 100 kusmi vojenskej techniky vrátane odpaľovacích zariadení medzikontinen­tálnych balistických striel Jars.

Autonómne odpaľovacie zariadenia mobilného pozemného raketového systému Jars sú zahrnuté do „intenzívnych manévrov“ v Ivanovskej oblasti, oznámilo ruské ministerstvo. Raketoví špecialisti podľa neho nacvičujú okrem iného umiestňovanie raketových komplexov do pozícií v teréne alebo pochody do 100 kilometrov, uviedlo ministerstvo.

Do manévrov sú zapojení príslušníci Strategických raketových vojsk (RVSN), čo sú podľa Interfaxu vojská, ktorých hlavnou úlohou je jadrové odstrašovanie. Balistické strely Jars, ktoré tvoria ich základ, môžu zasiahnuť ciele vo vzdialenosti do 11 000 kilometrov.

5:55 Americký prezident Joe Biden oznámil, že Spojené štáty dodajú Ukrajine ďalšie moderné raketové systémy a muníciu, aby v obrane pred ruskou inváziou dokázala „presnejšie zasiahnuť kľúčové ciele na bojisku“. Šéf Bieleho domu to napísal v utorkovom komentári pre noviny The New York Times.

„Rýchlo sme pristúpili k tomu, aby sme Ukrajine poslali značné množstvo zbraní a munície, aby mohla bojovať na bojisku a byť v čo najsilnejšej pozícii pri rokovacom stole,“ uviedol Biden v príspevku. Poznamenal tiež, že cieľom USA je „demokratická, nezávislá, suverénna a prosperujúca Ukrajina“, ktorá sa dokáže brániť proti ďalšej agresii, cituje ho stanice CNN.

Biden zdôraznil, že Washington nechce vojnu medzi NATO a Ruskom. „Pokiaľ nebudú napadnuté Spojené štáty alebo naši spojenci, nebudeme sa priamo angažovať v tomto konflikte – či už vyslaním amerických jednotiek do bojov na Ukrajinu alebo útokmi na ruské sily,“ povedal. Dodal, že USA Ukrajinu nepodporujú v tom, aby útočila mimo svojho územia.

Agentúra AP už predtým avizovala, že Bidenova administratíva plánuje ohlásiť menšiu dodávku raketových systémov stredného doletu určenú ukrajinským silám. Má ísť o kompromis medzi pomocou ukrajinským jednotkám a zároveň zabránením eskalácie konfliktu tým, že Kyjevu nedodajú zbrane, s ktorými by bolo možné zasiahnuť ciele na území Ruska.

Stanica CNN totiž minulý týždeň s odvolaním sa na viacerých nemenovaných predstaviteľov uviedla, že USA zvažujú dodať Ukrajine v rámci nového balíka vojenskej pomoci moderný delostrelecký salvový raketový systém (MLRS), ktorý Kyjev požadoval. Biden však v pondelok potvrdil, že USA neplánujú poslať Ukrajine raketové systémy, ktoré by dokázali zasiahnuť ruské územie.

CNN v utorok s odvolaním sa na vysokopostavených predstaviteľov Bidenovej administratívy napísala, že USA Ukrajine v rámci 11. balíčka bezpečnostnej pomoci pošlú mobilné salvové raketomety HIMARS vybavené muníciou, ktorá umožní odpáliť rakety do vzdialenosti približne 80 kilometrov.

Najnovší balík vojenskej pomoci má byť oficiálne predstavený v stredu. Jeho súčasťou majú byť okrem iného protitankové strely Javelin, protipancierové zbrane, delostrelecké náboje, vrtuľníky, taktické vozidlá a náhradné diely.