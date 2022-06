Berlín sa so zbraňami do Kyjeva neponáhľa

Kancelár Olaf Scholz síce po vypuknutí vojny zdôraznil, že Berlín bude stáť po boku napadnutého štátu, ale očakávané skutky chýbajú. Ukrajina dáva najavo, že jeho neochotu vníma s nevôľou.

Od marca do mája boli len dve zásielky

Vojenská pomoc Berlína Kyjevu sa v podstate obmedzila na minimum. Vyplýva to z dokumentov, ktoré získali noviny Welt am Sonntag. Ukrajina dostala naposledy dodávky protilietadlových a protitankových striel z Nemecka 25. marca. Odvtedy ani jeden kus tejto munície, o ktorej zdôrazňuje, že ju pritom súrne potrebuje.

Ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Andrij Melnyk netají sklamanie. „Berlín vojensky necháva Ukrajinu jednoducho v štichu," povedal pre denník Bild.

Nemecký záujem pomáhať ukrajinskej armáde v podstate vyzerá žalostne. „Medzi 30. marcom a 26. májom Ukrajina dostala len dve zásielky od spolkovej vlády. Nemecko poslalo 3 000 protitan­kových mín a ďalších 1 600 špeciálne zameraných protitankových mín," informoval Welt am Sonntag s tým, že v apríli druhá dodávka obsahovala iba náhradné diely pre vojenskú techniku.

Zbrojovka je pripravená, ale vláda mlčí

Kyjev potrebuje pre svojich vojakov aj tanky. Ukrajina by chcela kúpiť od Nemecka tieto stroje typu Marder (100 kusov) a Gepard (88 kusov), ale v Berlíne akoby nechceli o žiadosti počuť. „Žiadosti o ne sú v Spolkovej bezpečnostnej rade päť týždňov, ale nič sa s nimi nedeje," napísal Welt am Sonntag.

Scholz má pritom voľné ruky. Bundestag totiž schválil možnosť dodávok zbraní na Ukrajinu. Výrobca obrnených vozidiel Rheinmetall, ktorý má sídlo v Mníchove, dokonca opakovane oznámil, že je pripravený poskytnúť ich Kyjevu, ale v Berlíne zostáva ticho.

Ukrajina sa môže zvlášť cítiť nepríjemne, pretože Nemecko je piaty najväčší vývozca zbraní na celom svete. „Globálne existuje presvedčenie, že Nemecko nechce vyzbrojovať Ukrajinu," poznamenali noviny Daily Express.

Na správanie Berlína navyše dopláca Varšava. Tá sa ocitla v kurióznej situácii. Poliaci poslali Ukrajincom tanky T-72 sovietskeho typu, pričom od Nemecka dostali sľub, že im dodá stroje značky Leopard. „Počúvame, že Nemecko to nie je ochotné splniť," citoval poľského prezidenta Andrzeja Dudu server Politico.

Kauza sa podobá na tragikomédiu. Varšava dodala Kyjevu až okolo 240 tankov a bez sľúbenej náhrady z Berlína je takpovediac v ofsajde. „Vyčerpali sme vlastný vojenský potenciál a zásoby," upozornil Duda.

Predseda nemecké parlamentného výboru pre európske záležitosti fakticky priznal, že je to hanba. „Poľská kritika je pochopiteľná," citoval Daily Express Antona Hofreitera, poslanca Zelených, ktorý nepriamo obvinil sociálneho demokrata Scholza.

Scholz sa stále za Zelenským nechystá

Kancelár neprejavuje ku Kyjevu ani sympatie, ktoré viacerí lídri v EÚ (a tiež v USA) považujú za samozrejmosť. Na rozdiel od nich ešte ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nenavštívil, aby mu osobne vyjadril podporu proti ruskej invázii.

Scholz naznačuje, že cestu do Kyjeva bude považovať za zmysluplnú, keď sa stane obsahovo bohatou. Iba kvôli spoločnej fotke so Zelenským sa zatiaľ letieť za ním nechystá.

Vlažný postoj Nemecka k vyzbrojovaniu Ukrajiny môže súvisieť s historickou emóciou: možno nechce, aby sa jeho zbrane nasadili tam, kde kedysi bojovali nacistickí vojaci.

A nie je vylúčené, že to súvisí aj s vypočítavosťou. Platilo by to v prípade, že sa spolieha na uzavretie prímeria medzi Kyjevom a Moskvou. Potom by Nemecko mohlo tvrdiť, že otázka ťažkých zbraní pre Ukrajinu už nemôže byť na stole.