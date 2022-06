Strelec v americkej Tulse zabil štyroch ľudí a potom aj seba

Neznámy útočník vyzbrojený puškou a pištoľou v stredu zabil štyroch ľudí a ďalších zranil, keď začal strieľať v budove patriacej do areálu nemocnice v americkom meste Tulsa. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom informujú zahraničné spravodajské agentúry. Podľa polície zostal po útoku aj piaty mŕtvy, považovaný za strelca. Muž, ktorého vek vyšetrovatelia odhadli na 35 až 40 rokov, sa zrejme zastrelil.

Incident zasiahol nemocnicu Saint Francis Hospital na juhovýchode druhého najväčšieho mesta štátu Oklahoma. Budova, v ktorej sa strieľalo, je podľa agentúry AP určená pre rôzne formy neakútnej starostlivosti.

Polícia najskôr dostala správu, že na druhom poschodí sa pohybuje ozbrojený muž, potom „sa to zmenilo na situáciu s aktívnym strelcom“, povedal médiám policajný veliteľ Richard Meulenberg. Iný policajný líder Eric Dalgliesh následne povedal, že policajti sa dostali do kontaktu so strelcom len niekoľko minút po volaní na tiesňovú linku.

V podvečer miestneho času boli na mieste činu desiatky policajných vozidiel, areál nemocnice bol uzavretý a polícia pri ňom obmedzila prevádzku. „Policajti prechádzajú cez všetky izby v budove a pátrajú po dodatočných hrozbách,“ opisoval zásah Meulenberg. Podľa lokálneho denníka Tulsa World označil dianie na mieste za „katastrofickú scénu“.

Bilancia streľby postupne narástla na päť mŕtvych, počet zranených vyšetrovatelia nešpecifikovali. Podľa agentúry Reuters polícia tvrdí, že rýchla reakcia strážnikov na incident pomohla zabrániť vyššiemu počtu obetí. Medzi mŕtvymi a zranenými sú údajne zdravotníci aj pacienti.

Okrem totožnosti obetí sa úrady snažia zistiť aj identitu údajného páchateľa, ktorého smrť sa podľa Dalgliesha zdala byť spôsobená strelnou ranou, ktorú si spôsobil sám. Prečo muž začal v areáli nemocnice strieľať, nebolo jasné.

Ide o ďalší prírastok v neustále sa predlžujúcom rade prípadov masovej streľby v Spojených štátoch, ktoré sú krajinou s najväčšou koncentráciou zbraní v rukách civilného obyvateľstva na svete. Minulý týždeň otriasol USA útok na základnej škole v texaskom mestečku Uvalde, kde strelec zabil 19 detí a dve učiteľky. O ďalších desať dní predtým iný mladý útočník postrieľal desať ľudí v supermarkete v Buffale pri útoku, ktorý bol podľa úradov motivovaný nenávisťou k etnickým menšinám.

O krviprelievaní v Tulse bol krátko po prvých správach médií informovaný americký prezident Joe Biden, uviedol jeho úrad. „Biely dom monitoruje situáciu a spojil sa so štátnymi a lokálnymi činiteľmi, aby im ponúkol podporu,“ citovala úrad televízia CNN.