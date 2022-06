Orbán ubránil "Putinovho miništranta"

Keď diplomati v stredu pristúpili k finalizácii textu politickej dohody zo summitu, ukázalo sa, že diabol sa skrýva v detailoch. Konkrétne išlo o hlavu ruskej pravoslávnej cirkvi. Moskovský patriarcha Kirill, lojálny stúpenec šéfa Kremľa a podporovateľ vojny proti Ukrajine, sa mal objaviť na sankčnom zozname, Budapešť sa ale postavila zásadne proti.

Vojna ako očista?

Kirill (75), občianskym menom Vladimir Gundajev sa mal ocitnúť na čiernej listine EÚ za to, že ruskú „špeciálnu vojenskú operáciu“ na Ukrajine označil za „za náboženskú očistu“ a podľa interného dokumentu únie požehnal ruským vojakom.

„Rusko nikdy na nikoho nezaútočilo a nechce ísť do vojny,“ citovali moskovského patriarchu začiatkom tohto týždňa ruské médiá. „Naša veľká a mocná krajina nikdy na nikoho nezaútočila – iba bránila svoje hranice,“ dodal.

V marci tiež vyhlásil , že „už osem rokov trvajú pokusy zničiť to, čo existuje v Donbase. A Donbas zásadne odmieta takzvané hodnoty, ktoré dnes ponúkajú tí, čo si nárokujú svetovú moc“. Podľa neho región prechádza „skúškou lojality k tejto moci“. „Táto skúška je veľmi jednoduchá a zároveň hrozná,“ konštatoval s tým, že mocní sveta za skúšku lojality považujú dúhové pochody a ľudí a krajiny, čo odmietnu usporiadať sprievody homosexuálov, odstavia. "To, čo sa deje, je oveľa dôležitejšie ako politika, ide o ľudskú spásu, o to, kde bude ľudstvo po pravici alebo ľavici Boha Spasiteľa,“ naznačil, že v skutočnosti Rusi bojujú za kresťanské hodnoty.

Kirillova lojalita voči prezidentovi Vladimirovi Putinovi a jeho podpora vojny proti Ukrajine už vyvolala vlnu odporu nielen v radoch ortodoxných cirkví v zahraničí, ale aj u veriacich iných konfesií. Pápež František v rozhovore pre talianske noviny Corriere della Serra netajil sklamanie z takmer trištvrtehodinového telefonického rozhovoru s Kirillom. Počas neho mu vraj v marci povedal, že „nie sme štátni duchovní“ a varoval ho, aby sa nestal „Putinovým miništrantom“. Povedal tiež, že moskovský patriarcha sa v telefonáte pokúšal o zvláštne „ospravedlnenie vojny“.

Ruská pravoslávna cirkev kritizovala pápežove vyjadrenia pre taliansky denník. „Takéto vyhlásenia pravdepodobne neprispejú k nadviazaniu konštruktívneho dialógu medzi rímskokatolíckou a ruskou pravoslávnou cirkvou, ktorý je v súčasnosti zvlášť potrebný,“ uviedla vo vyhlásení.

Zaradenie Kirilla na čiernu listinu malo byť len symbolickou súčasťou sankčného balíka. Jej hlavným bodom je ropné embargo, ktoré má Kremeľ pripraviť o stovky miliárd eur ročne. Po stredajšom maďarskom vete dolaďovanie textu šiesteho balíka pokračovalo vo štvrtok v snahe vybŕdnuť zo slepej uličky. „Bez ohľadu na to, či Kirill zostane na zozname EÚ, alebo nie, nové oneskorenie je trápne vzhľadom na snahy Európy o jednotu a naštrbené vzťahy s Maďarskom,“ napísal ešte predtým, ako únia znova ustúpila Orbánovi, portál EUobserveru, ktorý sa odvolal na výpovede viacerých účastníkov neúspešnej schôdzky.

Kedy povie Európa: Dosť?

„Francúzsky veľvyslanec (ktorý predsedal stredajšej schôdzke) trval na tom, že je príliš neskoro v procese zaviesť tento druh zmeny,“ povedal diplomat EÚ. Stretnutie sa naťahovalo hodiny a atmosféra sa „vyhrotila“, uviedol druhý diplomat.

„Maďarsko s tým prišlo náhle bez udania skutočných dôvodov,“ povedal tretí diplomat EÚ.

„Ak im dáte prst, zoberú si celú ruku. Orbána povzbudila jeho ropná dohoda,“ dodal štvrtý diplomat EÚ s odkazom na maďarské výnimky týkajúce sa ropného embarga. Vďaka nim sa zákaz dovozu ropy z Ruska dočasne nebude týkať Maďarska, Slovenska a Česka, teda vnútrozemských krajín, ktoré si nemôžu pomôcť tankermi a pri zásobovaní stále zostávajú odkázané výhradne na ropovod Družba. „Je čas, aby Európa povedala: Dosť!“, dodal spomínaný diplomat.

V Bruseli zaznieva výčitka, že Orbán o vyňatí Kirilla zo sankčného zoznamu na dvojdňovom summite začiatkom týždňa vôbec nehovoril. Následné obštrukcie preto pre mnohých vyzneli nepochopiteľne. Orbán svoj postoj obhajuje pomocou rovnakého argumentu. Prízvukuje pritom, že na summite sa o patriarchovi nehovorilo. „Postoje Maďarska v súvislosti s prípadnými sankciami únie proti patriarchovi Kirillovi sú dávno dobre známe a na summite proti nemu nikto nevystúpil.“

Orbán sa v maďarských médiách skutočne opakovane vyjadril proti rozšíreniu sankčného zoznamu o Kirilla, ktorý v blahoprajnom telegrame k aprílovému znovuzvoleniu maďarského premiéra vyzdvihol jeho zásluhy v boji za pravé kresťanské hodnoty. „Nepodporíme zaradenie cirkevných predstaviteľov na sankčný zoznam, dotýka sa to otázky náboženskej slobody v maďarských spoločenstvách, a tá je posvätná a nedotknuteľná," vyhlásil nedávno v rozhovore pre Rádio Kossuth.

Na základe vo štvrtok doladeného šiesteho sankčného balíka by EÚ mala koncom roka prestať dovážať 90 percent ruskej ropy. Sankcie sa okrem toho toho vzťahujú aj na tri ruské banky vrátane tej najväčšej Sberbank, trojicu médií šíriacich vojnovú propagandu Kremľa i päť desiatok vládnych predstaviteľov oligarchov a subjektov.