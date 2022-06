Čo sa stane, keď Čína zaútočí na Taiwan? Pomôže mu Amerika?

Myslí to americký prezident Joe Biden vážne, keď hovorí, že by USA zasiahli, keby Čína zaútočila na Taiwan, ktorý Peking pokladá za svoje územie? Spojené štáty sa roky riadia konceptom strategickej nejednoznačnosti. Ten v podstate znamená, že Washington doteraz nechal Peking hádať, čo by v skutočnosti urobil, keby na Taiwane k niečomu došlo. Či a ako sa to zmenilo, pre Pravdu vysvetlil expert na Čínu Adam Ni. Odborník sa dotkol aj toho, ako na uvažovanie Pekingu vplýva vojna Ruska proti Ukrajine.

Ako funguje pre Taiwan koncept strategickej nejednoznačnosti, ktorým sa riadia Spojené štáty? V čom spočíva sila tohto prístupu a aké sú jeho slabé stránky?

Koncept strategickej nejednoznačnosti dosiaľ dobre slúžil Amerike aj Taiwanu. No kontext, v ktorom funguje, sa zmenil, a zdá sa, že aj prístup USA je iný. Výhoda strategickej nejednoznačnosti spočíva v tom, že pre Peking vytvára neistotu. Ak by sa Čína rozhodla ovládnuť Taiwan silou, nie je jasné, čo by urobila Amerika. Strategická nejednoznačnosť teda funguje ako nástroj odstrašenia. No slabinou tohto konceptu je, že možno nemusí fungovať, keďže sa mení rovnováha medzi veľmocami. Peking si preto môže myslieť, že Amerika je stále menej pripravená pomôcť Taiwanu. Strategická nejednoznačnosť teda môže viesť k tomu, že sa zvýši pravdepodobnosť čínskeho útoku.

Prezident USA Biden v posledných mesiacoch povedal už trikrát, že Amerika by bránila Taiwan, keby ho Čína napadla. Niektorí experti preto tvrdia, že koncept strategickej nejednoznačnosti už neexistuje. Na druhej strane Biely dom stále opakuje, že sa nič nezmenilo. Ako si to vysvetľujete vy?

Áno, šéf Bieleho domu už tri razy vyhlásil, že Spojené štáty by Taiwan bránili. Myslím si, že bude racionálne, ak to budeme vnímať tak, že to, čo americký prezident hovorí, zároveň odráža postoj jeho vlády. Otázkou je, čo to znamená, keďže sa podľa Bieleho domu vraj koncept strategickej nejednoznačnosti nezmenil. Vyzerá to tak, akoby USA nechceli odstúpiť od politiky, ktorú razili doteraz, ale zároveň predsa došlo k istému posunu.

Biden musí vedieť, že keď hovorí o obrane Taiwanu, vytvára to debatu, či to myslí naozaj. Je to nejaký nový typ strategickej nejednoznačnosti?

Podľa mňa to Biden hovorí, lebo verí, že keby Čína na Taiwan zaútočila, USA by do toho mali vstúpiť. Bolo by iné, keby to povedal raz, a potom by ho poradcovia upozornili, že jeho slová nie sú úplne v súlade s americkou oficiálnou politikou. No vieme, že Biden to vyhlásil už trikrát. Vyzerá to tak, že je to jeho skutočná pozícia. A či je to nový typ strategickej nejednoznačnosti? Z pohľadu Pekingu Biden veľmi jasne povedal, že USA by Taiwan bránili. Môžeme tomu hovoriť strategická nejednoznačnosť 2.0. Ale potom sa už z tohto konceptu nejednoznačnosť do nemalej miery vytráca.

Takže bránili by USA Taiwan, keby naň Čína zaútočila? Závisí to aj od toho, ako by taká operácia vyzerala?

Nikto nevie. Minimálne to nie je verejne známe. Ale podľa mňa je vysoko pravdepodobné, že USA by zasiahli, keby Čína spustila podobný útok na Taiwan ako Rusko proti Ukrajine. Existujú však aj iné scenáre. Otázkou je, čo si predstavíme pod útokom. V prípade toho, čo robí Rusko na Ukrajine, je to jasné. Ak sa pre niečo rozhodne Čína, nemusí to byť také jednoznačné. Peking sa môže pokúsiť o blokádu Taiwanu, o menší útok na vojenské zariadenia alebo obsadí ostrovy, ktoré ovláda Taiwan, ale ktoré sú neďaleko pobrežia Číny. Keby sa však rozhodol pre veľkú inváziu, je veľmi pravdepodobné, že Amerika by sa zapojila tak, ako to Biden naznačuje.

Rusko zaútočilo na Ukrajinu a Západ zareagoval sankciami proti Moskve a dodávkami zbraní pre Kyjev. Môže to mať nejaký vplyv na prípadné rozhodnutia Číny týkajúce sa Taiwanu?

Asi je to ešte príliš skoro hodnotiť, keďže situácia sa stále vyvíja. No asi najvýraznejšou lekciou pre Čínu je, že za akúkoľvek inváziu na Taiwan by zaplatila. Útok by znamenal sankcie, zvýšený odpor proti Pekingu a zhoršenie jeho reputácie. Vyzerá to tak, že ruský prezident Vladimir Putin nerátal s tým, ako Západ zareaguje na ruskú vojnu proti Ukrajine. Asi si myslel, že sa to bude podobať na rok 2014, ale nie je to tak. Toto je silný odkaz aj pre Čínu, že musí zvážiť, čo by ju útok proti Taiwanu stál. A nielen z ekonomického a politického, ale aj z vojenského hľadiska. Čína sleduje, aké ťažkosti má Rusko na Ukrajine. Napríklad problémy s logistikou by sa mohli zopakovať aj v prípade invázie na Taiwan.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pred niekoľkými dňami povedal, že Moskva zváži ponuky zo Západu na obnovenie vzťahov, ale bude vyhodnocovať, či je to potrebné a zameria sa na budovanie kontaktov s Čínou. Ešte vo februári pred vojnou na Ukrajine sa Putin stretol s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom. Politici v spoločnom vyhlásení uviedli, že priateľstvo medzi ich krajinami nemá hranice a sú ochotné spolupracovať v každej oblasti. Ako do toho zasiahol konflikt na Ukrajine?

Určite ovplyvnil vzťahy Ruska a Číny. Na strategickej úrovni stále existuje os Moskva-Peking. Čína totiž nemá veľmi na výber, ak hľadá spojencov, ktorí by podporili jej záujmy vo vzťahoch s USA a so Západom, ktorý na Peking tlačí stále viac. No Čína je pri kontaktoch s Ruskom aj do istej miery opatrná. Spomenuli ste spoločné vyhlásenie z februára, ktoré hovorí o bezhraničnom priateľstve a sú v ňom podobné vety. No hoci si Peking uvedomuje, že Moskvu zo strategického hľadiska potrebuje, Čína chápe aj to, že ju podpora pre Rusko môže vyjsť draho. Týka sa to najmä vojny na Ukrajine. Mnoho ľudí to vidí tak, že Čína sa síce tvári neutrálne, ale podporuje Rusko. Zo svojho pohľadu sa však Peking usiluje o rovnovážny postoj ku konfliktu.

Aký má teda vojna na Ukrajine vplyv na čínsky vojensko-bezpečnostný sektor?

Čínska armáda sa usiluje spracovať dianie na Ukrajine. Ale ešte nie je jasné, aké poučenie si z neho zoberie, veď boje stále pokračujú. Konflikt na Ukrajine však bude mať určite vplyv na čínsku vojenskú taktiku.