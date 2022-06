ONLINE: Stý deň invázie. Rusi kontrolujú pätinu Ukrajiny

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 100. deň

Vojna sa mení na opotrebovávaciu a môže byť dlhá mier-ukrajine-2 VIDEO: Ťažký raketomet Uragan ruskej armády počas bojovej akcie na Ukrajine. Uragany majú vo výzbroji obidve strany konfliktu.

6:05 Tichomorská flotila ruského námorníctva začala cvičenie, ktorého sa v nasledujúcom týždni bude zúčastňovať viac ako 40 lodí a až 20 lietadiel. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany. Cvičenie sa začína v čase, keď ruská „špeciálna vojenská operácia“ na Ukrajine, ako Moskva oficiálne nazýva vojenský vpád na území svojho suseda, vstúpila do stého dňa.

Vo vyhlásení ministerstva sa uvádza, že manévre konané od dneška do 10. júna majú za cieľ nacvičiť vyhľadávanie nepriateľských ponoriek, protileteckú obranu lodných zväzov, prekonanie vodných plôch s mínovým nebezpečenstvom či organizáciu logistickej podpory námorných síl.

Na Ďalekom východe viedla invázia okrem iného k zhoršeniu vzťahov medzi Ruskom a Japonskom, ktoré si robia nárok na južnú časť Kurilských ostrovov zabraných Sovietskym zväzom na sklonku druhej svetovej vojny.

5:30 Vojna na Ukrajine trvá už 100 dní. Ruská invázia si vyžiadala tisíce životov vojakov i civilných obyvateľov, zdecimovala ukrajinské mestá a vyhnala z domovov milióny ľudí. Hoci Rusko od začiatku invázie tvrdí, že sa nezameriava na civilné ciele, správy ukrajinských i zahraničných médií hovoria o opaku. Pri ruských útokoch na Mariupol zomrelo podľa tamojšieho starostu najmenej 21-tisíc obyvateľov. Zdesenie vo svete vyvolali zverstvá, ktoré podľa médií spáchali ruskí vojaci v meste Buča pri Kyjeve. OSN v máji evidovala na Ukrajine viac ako 3 380 civilných o­betí.

Kyjev tvrdí, že na Ukrajine od februára zomrelo aj takmer 31 000 ruských vojakov, čo by bol asi dvojnásobok oficiálnych strát Sovietskeho zväzu za deväť rokov vojny v Afganistane. Podobné údaje však nemožno overiť. O celkových stratách medzi ukrajinskými armádnymi príslušníkmi obe bojujúce strany mlčia.

Rusko po viac ako troch mesiacoch vojny kontroluje zhruba pätinu ukrajinského územia, povedal vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Popri veľkej časti Doneckej a Luhanskej oblasti na východe krajiny ide napríklad o mesto Cherson na juhu a jeho okolie. Ruské vojská sa teraz snažia o získanie úplnej kontroly nad Luhanskou oblasťou a tvrdé boje sa aktuálne odohrávajú v meste Severodoneck.

Vojna na Ukrajine, ktorá má 44 miliónov obyvateľov, vyvolala najväčšiu migračnú krízu v Európe od druhej svetovej vojny. Podľa OSN invázia vyhnala z domovov vyše 14 miliónov ľudí.

Koniec vojny je zatiaľ v nedohľadne. Mierové rokovania uviazli. Šéf NATO Jens Stoltenberg uviedol, že vojna prešla do opotrebovácej a Západ by sa mal pripraviť na to, že bude trvať dlho.