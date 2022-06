ONLINE: Optimistický scenár: Vojna by sa mohla skončiť do konca roka

Podľa ukrajinského ministra obrany Oleksija Reznikova by sa vojna na Ukrajine v prípade optimistického vývoja mohla skončiť do konca roka. Podporu demokratického sveta na bratislavskej konferencii Globsec označil za nedostatočnú. Žiadal viac ťažkých zbraní.

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 102. deň

Vojna by mohla trvať do konca roka, odhaduje ukrajinský minister obrany mier-ukrajine-2 VIDEO: Ťažký raketomet Uragan ruskej armády počas bojovej akcie na Ukrajine. Uragany majú vo výzbroji obidve strany konfliktu.

7:35 Na území pod kontrolou separatistickej Doneckej ľudovej republiky zomrelo v sobotu po ukrajinskom bombardovaní päť civilistov a ďalších 20 ich bolo zranených. Uviedli to predstavitelia proruských síl. Podľa stanice CNN sú ukrajinské útoky na túto oblasť ojedinelé. Ukrajinské úrady informácie nekomentovali.

Separatisti podľa agentúry TASS vyhlásili, že útoky sa stali v odlišných častiach oblasti. Ukrajinský gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko uviedol, že v tomto regióne zomrelo v sobotu kvôli ruským útokom šesť civilistov a ďalších deväť ich bolo zranených.

Ruská a ukrajinská armáda zvádza v posledných dňoch intenzívne boje o mesto Severodoneck v susednej Luhanskej oblasti. Obe strany tvrdia, že nepriateľ zaznamenal silné straty. Gubernátor oblasti Serhij Hajdaj v sobotu oznámil, že sa ukrajinským jednotkám podarilo dobyť naspäť zhruba pätinu rozlohy mesta. Údaj ale nemožno nezávisle overiť.

7:23 V Kyjeve bola v nedeľu ráno počuť silná explózia a po nej bol vidieť stúpať stĺp dymu, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na svojho svedka. Príčiny výbuchu nie sú zatiaľ známe. Pred výbuchom boli v Kyjevskej oblasti počuť sirény, ktoré varujú pred leteckým útokom. Známy zatiaľ nie je presný počet výbuchov a či spôsobili škody či obete.

O niekoľkých explóziách v dvoch kyjevských štvrtiach informoval na sieti Telegram tiež kyjevský starosta Vitalij Kličko, ktorý ale neoznámil ďalšie detaily. Na mieste podľa neho zasahujú záchranári.

„Agresor aj naďalej vedie raketové a letecké útoky na civilnú a vojenskú infraštruktúru v našej krajine, a to hlavne v Kyjeve,“ uviedol generálny štáb ukrajinskej armády.

Početnosť útokov na ukrajinské hlavné mesto sa znížila po tom, ako sa ruské vojská stiahli z Kyjevskej oblasti. Raketový útok ruskej jednotky podnikli napríklad na konci apríla, keď bol v Kyjeve na návšteve generálny tajomník OSN António Guterres.

7:15 Vojna na Ukrajine by sa podľa optimistického odhadu mohla skončiť do konca roka. Povedal to na bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. Podľa neho západné štáty nepodporujú dostatočne Ukrajinu. Uznal ale, že situácia s dodávkami ťažkých zbraní sa v poslednom čase zlepšuje, informovala stanica CNN.

Reznikov uviedol, že je „ťažké odhadnúť, kedy vojna skončí, ale môj optimistický odhad je, že skonči do konca roka“.

Tento týždeň generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg varoval, že štáty Severoatlantickej aliancie sa musia pripraviť na dlhý a opotrebovávací konflikt.

Reznikov v Bratislave uviedol, že Ukrajina sa nachádza „vo vojnovom stave bez zodpovedajúcej podpory demokratického sveta“. Dodal, že jeho krajina stále potrebuje ťažké zbrane, ako tanky, húfnice, systémy protivzdušnej ochrany či raketomety. „V prvých mesiacoch vojny sme sa zamerali na získanie protitankových a protivzdušných zbraní, teraz sa ale spôsob vedenia vojny zmenil a potrebujeme ťažké zbrane,“ uviedol.

Dodanie ťažkých zbraní Ukrajine oznámilo alebo zvažuje niekoľko krajín. Británia chce Kyjevu poskytnúť raketomety M270, Nemecko húfnice či systém protivzdušnej obrany Gepard a USA raketový systém HIMARS.