ONLINE: Ukrajina si pýta ťažké zbrane, Briti im dodajú ďalekonosné

5:40 Británia dodá Ukrajine raketomety s dostrelom až 80 kilometrov, ktoré majú pomôcť v boji proti ruským silám na východe krajiny. Oznámil to britský minister obrany Ben Wallace. Ministerstvo z taktických dôvodov nespresnilo, koľko salvových raketometov M270 a príslušnej munície pošle. Oznámilo však, že ukrajinskí vojaci sa budú učiť raketomety obsluhovať v Británii.

Správy o tom, že Londýn dodávku samohybných raketometov americkej výroby na Ukrajinu chystá, sa objavili už minulý týždeň. Až teraz ich ale minister obrany potvrdil.

„Tieto vysoko účinné salvové raketomety umožnia našim ukrajinským priateľom lepšiu obranu pred brutálnou delostreleckou paľbou, ktorou Putinove jednotky nevyberavo ničia mestá,“ uviedol Wallace.

Ruský prezident Vladimír Putin varoval Západ pred dodávkou ďalekonosných zbraní a uviedol, že Rusko môže zaútočiť aj na ciele, ktoré predtým neostreľovalo.

Čítajte viac Putin hrozí útokmi na ciele, ktoré ešte nezasiahol: Zbraní máme dostatok

Ukrajina potrebuje pravidelné dodávky zbraní zo Západu, a to až do dosiahnutia víťazstva nad Ruskom. Podľa ukrajinských médií to povedala námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Kyjev zatiaľ nemá k dispozícii dosť zbraní na to, aby sa mohol plne postaviť ruskej armáde, uviedla tiež politička. Potrebné sú podľa nej hlavne prostriedky protivzdušnej obrany a ťažké zbrane.

„Stále potrebujeme pomoc, vzhľadom na to, že sme v dlhotrvajúcej vojne. Západ musí chápať, že nejde o niečo jednorazové a že pomoc potrebujeme až do víťazstva,“ citovali Maľarovú ukrajinské médiá.

„Hovoríme predovšetkým o protivzdušnej obrane a ťažkých zbraniach,“ povedala. Upozornila, že dodanie zbraní nie je otázka jedného dňa alebo týždňa, pretože okrem rôznych byrokratických prekážok sa mnohokrát musí počítať aj s výrobným procesom.

Spojené štáty minulý týždeň Ukrajine prisľúbili dodávku štyroch raketových systémov HIMARS, ktorý môže páliť rakety až do vzdialenosti 80 kilometrov. Kyjev sľúbil, že systémy bude používať na obranu a nie na útoky na území Ruska.

Británia už na Ukrajinu poslala ľahké protitankové strely, obrnené vozidlá, protilodné strely a protilietadlové obranné systémy. Ďalšie peniaze potom vyčlenila na radarové systémy, rušičky GPS alebo prístroje na nočné videnie.

VIDEO: Putin varuje Západ pred dodávkami rakiet dlhého doletu Ukrajine.