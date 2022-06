Zeman by Putina poslal pred vojnový súd, svoje proruské postoje bagatelizoval

Svoj názorový obrat Zeman vysvetľoval tým, že ruskou inváziou na Ukrajine nastala „zásadne nová situácia“. Pred agresiou na Ukrajine bolo Rusko podľa jeho slov ostatnými štátmi vnímané ako normálna krajina, s ktorou sa diskutovalo aj obchodovalo.

„Situácia sa však zásadne zmenila okamihom ruskej agresie na Ukrajine, a keď sa zmení situácia, zmení sa aj váš názor,“ povedal Zeman v rozhovore, ktorý prebehol uplynulý piatok. Zároveň priznal, že ruský útok na Ukrajinu bol pre neho „studenou sprchou“.

Zemana sa v rozhovore pýtali aj na jeho dávny výrok, v ktorom označil ruskú anexiu Krymu za „fait accompli“, teda za hotovú vec. Český prezident povedal, že sa tak vyjadril v „určitej chvíli a pre určité publikum“.

„Nikdy som nespochybňoval, že Rusko obsadilo Krym v rozpore s medzinárodným právom a že to bolo a je zle. Jediné, čo som vtedy v roku 2017 v Štrasburgu urobil, bolo, že som pomenoval onoho povestného ‚slona v miestnosti‘. Áno, bolo to trochu nediplomatické a dnes by som takto úprimne na túto tému nehovoril,“ dodal.

Český prezident ďalej uviedol, že sa týmto výrokom snažil otvoriť dodnes aktuálnu otázku, čo bude s Krymom, ak sa ho Rusko nevzdá. „Čo konkrétne a fakticky urobí Kyjev? Čo urobí EÚ a NATO, teda, samozrejme, okrem toho, že bude možno donekonečna opakovať, že Krym nie je ruský?“ pýtal sa v rozhovore Zeman.

Konflikt na Ukrajine podľa jeho slov smeruje do stavu tzv. opotrebovávacej vojny. „Jedným z logických vyústení tejto situácie by mohlo a malo byť, že ozbrojené konflikty budú časom nahradené diplomatickým rokovaním. Podmienkou je však pozastavenie bojov a priame rokovania medzi prezidentmi oboch krajín,“ dodal Zeman.

Podľa jeho slov je však diplomatické riešenie zjavne ešte ďaleko. „Obe strany deklarujú absolútne ciele, ktoré však podľa dostupných informácií nie sú schopné dosiahnuť,“ uviedol.