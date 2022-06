Americká diplomatka: Na embargu na ruské energie USA nezarábajú

Ako vnímajú USA Slovensko v súvislosti s vojnou na Ukrajine?

Nachádzame sa v zásadnom momente, čo sa týka vzťahu USA s partnermi. Slovensko je kľúčovým spojencom na východnom krídle NATO, ktorého ovplyvňuje vojna na Ukrajine. Usilujeme sa udržať našu komunikáciu na vysokej úrovni. Slovensko navštívili minister obrany Lloyd Austin aj prvá dáma Jill Bidenová. Ja som sa stretla so štátnymi tajomníkmi na ministerstve obrany a zahraničných vecí. Hovorili sme, ako podporiť Ukrajinu, aby sa dokázala brániť, diskutovali sme o humanitárnej kríze a aj o sankčných balíčkoch proti Rusku.

Povedali ste, že Slovensko je kľúčovým spojencom. Keďže ste diplomatka, predpokladám, že takto by ste opísali aj iné krajiny v regióne. Je teda z hľadiska Spojených štátov Slovensko v kontexte konfliktu niečím výnimočné?

Slovensko je úžasným podporovateľom Ukrajiny prostredníctvom pomoci v oblasti bezpečnosti. Systém protivzdušnej obrany S-300 ste poskytli Kyjevu v kritickej chvíli. Ukrajina to mimoriadne ocenila. Vzhľadom na veľkosť vašej krajiny je vaša pomoc mimoriadna. Pomáhate utečencom z Ukrajiny, ľudia aj vláda sú k nim ústretoví. Zároveň vznikla u vás bojová jednotka NATO. Vojna ukázala, ako by spojenci mali byť pripravení na takéto krízy. Slovensko je v tom kľúčovým partnerom.

Slovensko predá Ukrajine osem húfnic Zuzana 2. Už ste spomenuli vojenskú pomoc Ukrajine. Nemala by však Bratislava Kyjevu húfnice darovať? Predávajú USA niečo Ukrajincom?

Všetky krajiny by mali urobiť všetko, čo sa dá v rámci ich možností, aby Ukrajinu podporili. Zároveň musia hľadieť na vlastné bezpečnostné potreby, aby sa neoslabili. V každej krajine je to inak. Môžem však povedať, že všetci robia skutočne veľa pre to, aby Ukrajine pomohli. Slovensko, USA aj ostatní spojenci. Ale dúfam, že každý z nás môže urobiť ešte viac, lebo je to nevyhnutné.

Európskej únii trvalo týždne, kým sa zhodla na embargu na ruskú ropu. Predaj energetických surovín pritom v podstate financuje ruskú vojnu. Mala by EÚ postupovať rýchlejšie?

Únia, Spojené štáty, G7 aj ďalší partneri po 24. februári pripravili také rozsiahle sankcie, aké sme nikdy predtým proti veľkej ekonomike nepoužili. EÚ, ktorú tvorí 27 krajín, sa v krátkom čase dohodla už na šiestich balíkoch sankcií. Každý z nich vytvára ďalší tlak na Rusko. Partnerstvo USA a únie je tiež mimoriadne efektívne. Čo sa týka ruskej ropy, plynu či uhlia, Amerika na ne uvalila sankcie, ale Spojené štáty sú v trochu inej pozícii a chápeme, ako sú od ruských energií závislé niektoré európske krajiny. No ak im táto kríza jasne neukáže, že je potrebné diverzifikovať zdroje energií, tak neviem, čo iné by to mohlo spôsobiť. Slovensko v tom hralo dôležitú úlohu. V roku 2014 ste umožnili spätný tok plynu na Ukrajinu.

Ale až po tom, čo vtedajšej vláde pod vedením Roberta Fica telefonoval Joe Biden, ktorý bol v tom čase americkým viceprezidentom.

No Slovensko to urobilo. Bola som súčasťou tímu, ktorý o tom rokoval.

Zaoberalo sa však Slovensko skutočne diverzifikáciou? Teraz vláda pri sankciách na ruskú ropu riešila výnimku na embargo. Hoci, samozrejme, Slovensko, k tomu pristupovalo oveľa konštruktívnejšie ako Maďarsko, ktoré hrozilo, že sankcie bude vetovať.

Súhlasím s tým, že všetci musíme urobiť viac. Aj USA spolupracujú s úniou a jej členskými štátmi, aby sa zbavili závislosti od ruskej ropy, plynu a jadrového paliva. Lebo, ako som povedala, keď nie teraz, potom kedy. Vieme, že štátom ako Maďarsko bude prispôsobenie sa ropnému embargu trvať dlhšie ako iným. Každú krajinu by som však chcela posmeliť, aby v tom pokračovala. Čím rýchlejšie dokážeme zastaviť financovanie vojnovej mašinérie Vladimira Putina, tým skôr by sme mohli dúfať, že Rusko dostaneme k rokovaciemu stolu. Veríme, a hovorí to aj ukrajinský prezident Volydymyr Zelenskyj, že vojna sa skončí diplomatickým riešením a vyjednávaniami. No jediným spôsobom, ako dostať Rusko k rokovaciemu stolu a ako pomôcť Kyjevu, aby mal páky na Moskvu, je pokračovať vo vojenskej podpore Ukrajine a v sankciách.

Znie však kritika, že keď sa Európa odstrihne od ruských energií, USA na tom zarobia, lebo Američania prevezmú trh Rusov.

Nenávidím tento argument. Americké spoločnosti sú v súkromných rukách. Vláda nemá vplyv na to, kde budú predávať plyn. Tieto firmy majú svoje trhy, no hovorili sme s nimi o tom, či by mohli otočiť časť svojich dodávok do Európy. Nezískame na tom. Čo sa týka ropy, je to globálna komodita. Uvoľnili sme časť našich ropných rezerv, aby sme stabilizovali trh. Američania cítia vplyv vyšších cien energie, ktoré prispievajú k inflácii. Naša pomoc pre Ukrajinu už presiahla 50 miliárd dolárov. Toto nie je pre americkú ekonomiku výhra, ale sme presvedčení, že je to zásadné pre našu národnú bezpečnosť. Rusko však rado využíva tvrdenia, že ak Európa prestane nakupovať jeho energie, zarobia na tom USA. Je to súčasť dezinformačnej kampane.

Mnohí experti predpokladajú, že na jeseň obe komory Kongresu ovládnu republikáni. Bude to problém pre demokratického prezidenta Joea Bidena a jeho úsilie pomôcť Kyjevu? Mala by sa Európa obávať, že aj keď Amerika neprestane podporovať Ukrajinu, bude to robiť opatrnejšie?

V USA prechádza silná podpora pre Ukrajinu naprieč oboma stranami. V Kyjeve bol šéf republikánskej menšiny v Senáte Mitch McConnell aj demokratická predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Nemám krištáľovú guľu, ale neočakávam, že z podpory pre Ukrajinu sa v Spojených štátoch stane stranícky problém.