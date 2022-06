Bývalého lídra a ďalších členov Proud Boys obvinili v súvislosti s útokom na Kapitol

Na snímke z augusta 2019 stúpenci Proud Boys kráčajú cez most Hawthorne počas zhromaždenia v Portlande

Henry „Enrique“ Tarrio a ďalší štyria obvinení – Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl a Dominic Pezzola, sa podľa federálnej prokuratúry dohodli na násilnom odpore proti zákonnému prechodu prezidentskej moci. V auguste by sa mali postaviť pred federálny súd vo Washingtone, D.C..

Tarrio síce 6. januára 2021 nebol vo Washingtone, keď násilnosti vypukli, no podľa úradov pomohol dať všetko do pohybu. Proud Boys sa podľa obvinenia stretávali a komunikovali cez šifrované správy a niekoľko dní plánovali útok. V daný deň potom rozobrali barikády, ktoré mali chrániť Kapitol a zmobilizovali a viedli dav do budovy.

Je to druhýkrát, čo americké úrady použili obvinenia z „rozvratného sprisahania“ kvôli útoku na Kapitol, poznamenala BBC. V januári vzniesli rovnaké obvinenie proti príslušníkom krajne pravicovej milície Oath Keepers. „Rozvratné sprisahanie“ je obvinenie, ktoré pochádza z čias americkej občianskej vojny, a hrozí u neho až 20 rokov väzenia, píše BBC.

Zomrelo päť ľudí

Priaznivci amerického exprezidenta Donalda Trumpa, ktorého v predvlaňajších voľbách porazil súčasný šéf Bieleho domu Joe Biden, napadli 6. januára 2021 budovu Kongresu, v ktorej zákonodarcovia prerokovali oficiálne potvrdenie Bidenovho víťazstva. Pri nepokojoch zomrelo päť ľudí. Trump dlhodobo označuje posledné prezidentské voľby za podvodné. Jeho údajné dôkazy však odmietli súdy v desiatkach žalôb i volební činitelia v jednotlivých štátoch.

Celkovo bolo za účasť na vtedajších nepokojoch obvinených z trestných činov viac ako 860 ľudí v 48 amerických štátoch.

Osemdesiattriročný exšéf zoskupenia Proud Boys Tarrio a štvorica obvinených podľa prokuratúry nabádali členov skupiny, aby sa 6. januára 2021 vypravili do Washingtonu a na internete zháňali peniaze okrem iného na nákup nepriestrelných viest, napísala agentúra Reuters.

Tarrio sa násilného vniknutia do Kongresu priamo nezúčastnil. Dva dni pred tým ho zadržala polícia kvôli spáleniu transparentu hnutia Black Lives Matter a držaniu veľkokapacitných zásobníkov do pušiek. Tarrio a ďalší členovia Proud Boys už skôr odmietli iné obvinenia v súvislosti s útokom na Kapitol.