Odvolaný ruský poslanec spúšťa v Kyjeve online denník pre publikum v Rusku

Ponuku nezávislých spravodajských kanálov a médií, ktoré sú určené pre publikum v Rusku, rozšíria od budúceho týždňa nové online noviny. V ukrajinskom Kyjeve ich bude pripravovať redakcia spravodajského webu Februárové ráno (Utro fevraľa). Informoval o tom britský denník The Guardian.

Za projektom stojí bývalý poslanec ruskej Štátnej dumy Iľja Ponomariov, ktorý v roku 2014 ako jediný v parlamente hlasoval proti anexii Krymského polostrova Ruskom.

Na základe kontroverzného zákona o odvolaní poslancov, prijatého v roku 2016, bol za to vylúčený z Dumy a počas cesty do USA mu bol zakázaný opätovný vstup do vlasti. Ponomariov žije v Kyjeve a v roku 2019 sa stal ukrajinským občanom.

Ako v utorok napísal The Guardian, youtubový kanál s názvom Februárové ráno má „ambiciózny a zdanlivo nemožný cieľ: zvrhnúť (ruského prezidenta) Vladimira Putina“.

Na rozdiel od iných médií pôsobiacich na Ukrajine je zameraný výlučne na publikum žijúce v Rusku. Jeho 70-členný tím tvoria Ukrajinci a Rusi. Niektorí z nich pracujú aj v ruských mestách a tvoria akúsi tajnú sieť spolupracovníkov. Ich programy sa objavujú na sieťach Telegram, YouTube a Facebook.

Ponomariov v rozhovore pre britský denník uviedol, že hľadá západné zdroje financovania pre svoj kanál. Tvrdí však, že Londýn a Washington sa obávajú podporovať „zmenu režimu“ v Rusku, hoci si to v súkromí želajú.

Ponomariov pripustil, že bude ťažké presvedčiť Rusov ovplyvnených rokmi štátnej propagandy v televízii, aby sa obrátili proti svojej vláde. Podľa jeho názoru nateraz existujú dve skupiny, ktoré vy mohli byť nositeľmi zmeny.

Jednou z nich sú mladší mestskí liberáli a podporovatelia uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného. Mnohí z nich nedávno emigrovali. Druhú skupinu tvorí frustrovaná ruská robotnícka trieda, ktorá má „plné zuby“ korupcie a zlého vládnutia.

Títo často ľavicovo orientovaní a zväčša neorganizovaní ľudia, ktorí po vypuknutí vojny na Ukrajine neutiekli do zahraničia, sú podľa Ponomariova náchylnejší na akty občianskej neposlušnosti.

Dodal, že od februára takíto aktivisti podpálili v Rusku niekoľko náborových centier, ktorých úlohou bolo získať a posielať vojakov na Ukrajinu.

Takíto mladí rebeli, ktorí v malých skupinkách „kujú pikle“ proti ruskému vedeniu, sa podľa Ponomariova podobajú revolucionárom spred viac ako sto rokov. Tí bojovali za zvrhnutie cára a pridelenie pôdy roľníkom. Vo februári 1917 sa im podarilo zosadiť vládu – revolúciu im však „ukradli“ boľševici a Lenin a chopili sa moci, vysvetlil Ponomariov.

„Elity v Rusku sú nespokojné. Ale ešte nie sú dostatočne vystrašené,“ povedal Ponomariov. „Potrebujú vidieť ducha roku 1917,“ vysvetlil.

The Guardian pripomenul, že ruská opozícia je známa svojimi vnútornými spormi. Aj Ponomariov sa o Navaľnom vyjadruje kriticky. Označuje ho síce za spojenca v boji za zosadenie Putina, ale tvrdí, že Navaľného panovačné sklony z neho robia človeka nevhodného na funkciu prezidenta.

Ponomariovovou víziou je decentralizované Rusko, kde miestne komunity prijímajú vlastné rozhodnutia, napísal The Guardian.