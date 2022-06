Putinovo Rusko trápi masívny odliv mozgov

"Ak mozgy unikajú, to znamená, že sú. Už to je pozitívne," špásoval svojho času prezident Vladimir Putin, keď znepokojeným novinárom ponúkol "kladnú stránku" odlivu vzdelaných Rusov do zahraničia. Šéfovi Ruskej akadémie vied ale nie je do smiechu. Alexandr Sergejev varuje, že kým odchod vedcov z Ruska lámal rekordy už pred začiatkom vojny, teraz hrozí prerásť do ich exodu.