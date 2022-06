Expert: Johnson je hrozným premiérom

„Johnson by mal byť takpovediac politicky smrteľne zranený, no nedá sa vylúčiť, že to prežije. Myslím si však, že už do ďalších volieb konzervatívcov nepovedie,“ povedal pre Pravdu expert na britskú politiku Martin Farr z univerzity v Newcastli. V posledných mesiacoch Johnson čelil škandálom s nedodržiavaním pandemických opatrení v jeho sídle na Downing Street 10. Predseda vlády za to dostal aj pokutu.

Pre premiéra Johnsona je výsledok hlasovania víťazstvom. Ale nedá sa povedať, že je to presvedčivá výhra, však?

Problém je v samotnej osobe premiéra Johnsona. Konzervatívny líder je morálne skompromitovaný. S výsledkom, aký Johnson dosiahol, by v minulosti predsedovia vlád rezignovali. Takto skončila premiérka Margaret Thatcherová. Johnson však z úradu neodíde. A hoci by mal byť takpovediac politicky smrteľne zranený, nedá sa vylúčiť, že to prežije.

Ako je to možné?

Toryovci, ako v Británii voláme konzervatívcov, momentálne vo svojich radoch nemajú nikoho, kto by bol Johnsonovým prirodzeným nástupcom. Nie sme ani svedkami žiadnej jednoznačnej kampane zameranej na to, aby na Downing Street 10 skončil. Johnson je dieťaťom šťasteny, preto je možné, že prežije. No ponúknem vám aj alternatívy scenár. Výsledok hlasovania je pre premiéra veľmi zlý a veľmi málo ľudí očakáva, že Konzervatívnu stranu povedie aj do ďalších volieb. Štyridsať percent Johnsonových poslancov sa postavilo proti nemu a to vytvára priestor pre potenciálnych rebelov. Johnson stále stavia na tom, že tvrdí, že je schopný vyhrávať voľby. Ale jeho kritici pripomínajú, že to už tak nie je, a že je nepopulárny. Podľa nich všetky Johnsonove škandály a kontroverzie spôsobili, že konzervatívcom z volebného hľadiska viac nemôže pomôcť. A toto je základná vec, na základe ktorej toryovskí poslanci hodnotia svojho lídra. Preto si myslím, že Johnson už do ďalších volieb konzervatívcov nepovedie, hoci tie zatiaľ posledné vyhral.

Spomenuli ste už Thatcherovú, ale Theresa Mayová v roku 2018 tiež čelila podobnej situácii ako Johnson. Dosiahla lepší výsledok, ale neskončila. Zaujímavé je, že pred štyrmi rokmi spojenci súčasného predsedu vlády ako Jacob Rees–Mogg tvrdili, že Mayová by mala odstúpiť, no teraz Johnsona oslavujú. Kto sú poslanci, ktorí hlasovali za to, aby sa predseda vlády nezmenil?

Väčšine z nich dal Johnson nejaký úrad. V podstate ho podporili ľudia, ktorí sú na jeho výplatnej listine. Hlasovanie bolo tajné, takže niektorí sa mohli rozhodnúť aj inak. Ale medzi tými, ktorí verejne obhajujú Johnsona, sú v podstate všetci tí, ktorí zastávajú nejaký vládny úrad. Johnson sa nikdy nezameriaval na parlamentnú prácu. Poslanci ho príliš nepodporovali. Vzťah medzi Johnsonom a Konzervatívnou stranou je založený na tom, že za ním stoja jej členovia. Poslanci ho však nemajú veľmi radi. V podstate s ním uzavreli obchod. Oni ho podporili ako premiéra, aby im vyhral voľby, a Johnson to dokázal. Je však hrozným predsedom vlády a mnohí toryovskí poslanci by ho radi vymenili. Chceli by ho nahradiť niekým vhodnejším, s tým, že dúfajú, že im to pomôže vyhrať voľby. O Johnsonovi vedeli, že je to oportunista. Ale mnoho ľudí malo pocit, že práve v tom spočíva jeho politická genialita. Johnson sa presne hodil do istého obdobia, ktoré charakterizoval brexit. Lenže toto už nie je najzásadnejšia téma britskej politiky. Ľudí teraz zaujímajú veci ako inflácia a zvyšujúce sa životné náklady.

Kto sú poslanci, ktorí Johnsona nepodporujú?

Nie je to jedna skupina ľudí, ktorí majú rovnaké názory. Je to iný typ rebélie ako ten, ktorému čelila Mayová či Thatcherová. Kritikov Johnsona spája všeobecná nespokojnosť. O premiérovi si myslia, že je to klamár. Ale majú rôzne politické predstavy. Sú medzi nimi ľavicovejšie aj pravicovejšie naladení konzervatívni poslanci, no obe skupiny veria, že Johnson nemá čo hľadať v úrade. Pre predsedu vlády je nebezpečné, že proti nemu vystupujú aj takí poslanci, ktorí politicky nemajú takmer nič spoločné. Výsledok hlasovania o dôvere bol oveľa horší, ako Johnson predpokladal, a ako sa to verejnosti usiluje nahovoriť jeho vláda. Čakajú nás doplňovanie voľby vo dvoch okrskoch, ktoré možno konzervatívci prehrajú. Uvidíme, ako bude vyzerať parlamentná správa o tom, či Johnson klamal zákonodarnému zboru. Môže sa stať, že potom pohár trpezlivosti s premiérom pretečie. Nedá sa vylúčiť, že Výbor 1922, ktorý tvoria konzervatívni poslanci bez vládnych funkcií, zmení pravidlá tak, že umožní ďalšie hlasovanie o dôvere. Teraz je to tak, že by sa mohlo konať najskôr o 12 mesiacov. Výbor však môže tento proces urýchliť.

Hovorili ste, že jedným z problémov konzervatívcov je, že za Johnsona nemajú prirodzenú náhradu. Keby však predsa len súčasný premiér skončil, kto by ho mohol vystriedať?

Určite sa o to usiluje ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Minister financií Rishi Sunak patril ešte pred dvoma mesiacmi do okruhu favoritov, ale jeho popularita sa prepadla. Asi by som ho však ešte neodpisoval. Momentálne je najpopulárnejším ministrom šéf rezortu obrany Ben Wallace. Má podporu medzi straníkmi a pomohol mu aj postoj k vojne na Ukrajine. Pozornosť by som venoval aj štátnej tajomníčke pre obchodnú politiku Penny Mordauntovej či šéfovi zahraničného výboru Tomovi Tugendhatovi. Ten však nemá za sebou vládnu kariéru a neprofiloval sa v témach domácej politiky. Takže nakoniec by sa mohlo rozhodnúť medzi Trussovou, Sunakom a Wallaceom.

Niektorí Johnsonovi stúpenci tvrdia, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oslavuje, že britský premiér prežil hlasovanie o dôvere. Londýn naozaj Kyjevu vo vojne mimoriadne pomáha, ale zdá sa, že to vláda využíva aj v domácej politike. Je to tak?

Samozrejme, že to vláda používa. Časť konzervatívcov argumentuje, že predsa nie je možné vymeniť premiéra počas vojny. To je určite diskutabilné tvrdenie, ale je aj pochopiteľné. Dá sa povedať, že Johnsonova politika smerom k Ukrajine je skutočne ucelená a zodpovedná. V podstate v žiadnej inej oblasti sa takto nespráva.