Španieli zvažujú poslať Ukrajine Leopardy. Desaťročie sú mimo prevádzky, potrebujú opravy

„Možnosť uskutočniť túto dodávku (tankov Leopard) je na stole,“ uviedla ministerka v rozhovore odvysielanom na stanici Cadena Ser. Ministerka dodala, že by išlo o techniku, ktorá je uskladnená v Zaragoze a je už roky mimo prevádzky.

„Musím povedať jasne, že teraz ich nemôžeme poslať (na Ukrajinu), pretože by nebolo rozumné posielať materiál, ktorý nie je funkčný,“ dodala ministerka s tým, že na sprevádzkovanie tankov by boli potrebné rozsiahle zásahy. Madrid preto teraz zvažuje opravu tejto techniky s pomocou špecializovanej fir­my.

Čítajte viac ONLINE: Kyjev pripustil, že opustí kľúčový Severodoneck a stiahne sa

Ak by sa Španielsko naozaj rozhodlo poslať tanky Leopard Ukrajine, potrebovalo by povolenie Nemecka, ktoré ich vyrába. Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok povedal, že jeho vláda nedostala z Madridu žiadnu oficiálnu žiadosť. Podľa agentúry EFE nemecký minister hospodárstva Robert Habeck vo vyhlásení pre nemeckú tlač prejavil ochotu export tankov podporiť. K rýchlemu súhlasu so španielskou žiadosťou, keď ju Berlín dostane, vyzval poslanec konzervatívnej únie CDU-CSU Johann Wadephul.

Podľa španielskej tlače by Madrid mohol poslať Kyjevu 40 zo 100 tankov Leopard 2A4, ktoré kúpil od Nemecka v roku 1995. Podľa špecializovaného webu Infodefensa.com ich je 53 od roku 2012 mimo služby. Podľa médií Španielsko chce poslať Kyjevu aj protivzdušný systém Aspide talianskej výroby, ktorý je schopný ničiť letecké ciele na vzdialenosť do 25 kilometrov.