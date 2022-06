Ukrajinský veľvyslanec ostro skritizoval Merkelovú: 16 rokov tolerovala diktátora Putina

Ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Andrij Meľnyk ostro skritizoval bývalú kancelárku Angelu Merkelovú za to, že v utorok ospravedlňovala svoju politiku voči Rusku počas 16 rokov vládnutia. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Žiaľ, v jej prvom interview od výmeny nemeckej vlády pred šiestimi mesiacmi nebol „ani náznak sebakritiky“, povedal Meľnik v stredu pre DPA.

„Vyjadrenia exkancelárky o neomylnosti jej ruského smeru politiky a o jej až príliš zhovievavom prístupe k diktátorovi (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi sú znepokojujúce,“ uviedol ukrajinský veľvyslanec.

Merkelová v rozhovore s novinárom Alexandrom Osangom v utorok večer v berlínskom divadle Berliner Ensamble pred vypredaným hľadiskom obhajovala svoj prístup k Rusku. „Diplomacia nie je zlá len preto, že neuspela,“ vyhlásila. „Takže nevidím dôvod, prečo by som mala povedať, že to bolo zlé, a nebudem sa za to ospravedlňovať,“ dodala.

Meľnyk položil otázku, ako mohlo Rusko začať „najkrvavejšiu vojnu v Európe od roku 1945“, ak politika Nemecka voči Moskve v posledných desaťročiach bola „taká skvelá“.

Dvorili Putinovi

Putinovi sa vyslovene dvorili a Berlín vždy vyhovel šéfovi Kremľa, uviedol Meľnyk.

Merkelovej terajšie vyhlásenia sú „veľmi poľutovaniahodné“, povedal veľvyslanec. „Pretože bez poctivého, obsiahleho prehodnotenia politiky Nemecka voči Rusku nie je možné vyvodiť správne závery pre budúce vzťahy s Moskvou a zastaviť jej agresiu,“ vysvetlil Meľnyk.

Veľvyslanec dodal, že Ukrajinci sú presvedčení, že postoj Nemecka k členstvu Ukrajiny v NATO a k jej vyhliadkam na vstup do EÚ, jeho dlhoročné odmietanie posielať zbrane na Ukrajinu po anektovaní Krymského polostrova Ruskom v roku 2014 a jeho „bezohľadné presadzovanie“ plynovodu Nord Steram 2 až do začiatku tejto vojny – to všetko „povzbudzovalo Putina, aby zaútočil na Ukrajinu“.