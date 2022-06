Cichanovská: Sabotáže Bielorusov proti ruskej armáde sú aj koordinované

Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská začala svoje vystúpenie na konferencii GLOBSEC malým omylom. No ním len akoby podčiarkla, ako už ruská vojna na Ukrajine ovplyvnila chod sveta. "Dnes je to sto rokov... Prepáčte, sto dní, čo sme sa zobudili do novej reality, keď ruské tanky a rakety zasiahli mierovú Ukrajinu aj z bieloruského územia,“ povedal Cichanovská 3. júna v Bratislave.

Kolaborant Lukašensko

Bývalá učiteľka v auguste 2020 nedobrovoľne vstúpila do politického boja, keď sa v prezidentských voľbách v Bielorusku postavila diktátorovi Alexandrovi Lukašenkovi. Jej manžela Sergeja totiž režim v Minsku uväznil. Cichanovská hlasovanie očividne vyhrala. Bielorusko však musela opustiť, keď Lukašensko následné protesty proti sfalšovaným voľbám brutálne potlačil.

Západ vládu diktátora v Minsku neuznáva. No Lukašenko nepadol. "Stal sa kolaborantom ruského prezidenta Vladimira Putinu a odstúpil mu bieloruskú suverenitu, len aby mohol zostať pri moci,“ vyhlásila o autoritatívnom lídrovi Cichanovská.

Lukašenkov režim umožnil Kremľu, aby ruské ozbrojené sily mohli pôsobiť z bieloruského územia. Za to naň dopadli tvrdé západné sankcie. V utorok začal Minsk veľké vojenské cvičenie, ktorá má podľa spravodajského portálu The Moscow Times slúžiť na preverenie toho, či je bieloruská armáda schopná prejsť z mierového stavu do vojny. Lukašenko o tom už nedávno hovoril. "Žijeme vo vojnových časoch, hoci vojna sa zatiaľ nezačala,“ povedal diktátor veleniu bieloruskej armády 26. mája.

Cichanovská však pripomenula, že napriek tomu, že Lukašenko vychádza Putinovi v ústrety, ruskí vojaci sa v Bielorusku necítia v bezpečí. "Boli sme svedkami už 80 sabotáží na železniciach, zameraných na zastavenie presunov ruských ozbrojených síl. Viaceré kybernetické útoky znemožnili fungovanie štátnych inštitúcií. Až 86 percent Bielorusov je proti tomu, čo vo vojne robí ruská armáda. Skutočne verím, že sa ruské ozbrojené sily na Ukrajinu nezaútočia z bieloruského územia, ale nič sa nedá úplne vylúčiť. Musíme urobiť všetko preto, aby k tomu nedošlo,“ vysvetlila opozičná líderka.

"Čo sa týka sabotáži, môžem povedať, že sú do určitej miery centralizované,“ odpovedala Cichanovská trochu tajomne na otázku Pravdy, či je bieloruský odpor proti ruskej armáde nejakým spôsobom koordinovaný. "Samozrejme, nemôžem vám prezradiť viac o tom, ako presne to funguje. No od začiatku sme naše hnutie budovali zdola,“ zdôraznila Cichanovská s tým, že mnoho Bielorusov bojuje aj priamo po boku ukrajinských ozbrojených síl.

"Svojimi aktivitami na pomoc Ukrajine bieloruský národ preukázal, že stojí na strane demokracie a spravodlivosti,“ uviedol slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Cichanovská si myslí, že v tejto chvíli sa Lukašensko cíti mimoriadne neisto. "Nemá podporu Bielorusov, politicky je izolovaný a je extrémne naviazaný na Putina. Šéf Kremľa má Lukašenka na vôdzke. Je len na ruskom prezidentovi, či ju povolí alebo pritiahne. Lukašenko je na Putinovi mimoriadne závislý. Ale aj ruský prezident do istej miery potrebuje Lukašenka. Putin Bielorusko používa ako príklad, že Rusko nie je osamotené. A Lukašenko sa usiluje šéfovi Kremľa ukázať, že je pre neho užitočný,“ objasnila Cichanovská.

Bieloruská opozičná líderka si uvedomuje, že keby sa aj Lukašenkova vláda skončila a súčasní odporcovia režimu by sa dostali k moci, Rusko zostane dôležitým susedom jej krajiny. "Môžeme však vyhodnocovať rôzne scenáre. Nedá sa vylúčiť, že v budúcnosti už Bielorusko nebude riešiť veci s Putinom, ale s iným ruským prezidentom. Samozrejme, že si uvedomujeme, že naše krajiny susedia, a že nejakým spôsobom budeme musieť nadviazať kontakty. Ale momentálne vidíme, že Rusko sa dostáva za železnú oponu. No my chceme byť na jej druhej strane, chceme byť súčasťou európskej rodiny,“ povedala Cichanovská.

Bielorusko alebo Ukrajina?

Faktom je, že vojna na Ukrajine do značnej miery odpútala pozornosť sveta od diania v Bielorusku. "Chápeme to. Jednoznačne podporujeme Ukrajinu. Ale myslím si, že je veľmi dôležité povedať, že Bielorusko je kľúčové pre bezpečnosť celého regiónu,“ reagovala Cichanovská. "Kým bude Lukašenko pri moci, zostane Putinovým komplicom a to bude stále hrozba aj pre Ukrajinu. Vojenské cvičenia bieloruskej armády pri ukrajinských hraniciach slúžia na to, aby odpútavali pozornosť Kyjeva od bojov na východe. Vyriešenie krízy v Bielorusku je dôležité pre dianie v celom regióne,“ povedal kritička Lukašenkovho režimu.

Podľa Cichanovskej by Západ momentálne v žiadnom prípade nemal uvažovať nad tým, že by zrušil sankcie, ktoré zaviedol proti bieloruskému diktátorovi. "Keby sa to stalo, zničilo by to všetko, čo sme robili dva roky a za čo sme bojovali. Viem si predstaviť, že niekto si môže myslieť, že najjednoduchšie by bolo zrušiť sankcie proti Lukašenkovi a zamerať sa len na Ukrajinu. Ale toto nemá byť voľba medzi ľudskými právami v Bielorusku a bezpečnosťou regiónu,“ dodala Cichanovská.