Poľský minister obrany: Výcvik na používanie zbraní by malo mať čo najviac ľudí

Výcvik na používanie zbraní by malo absolvovať čo najviac ľudí. Vo štvrtok to pre verejnoprávny rozhlas povedal poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. Reagoval tak na nedávny návrh zákona, ktorý by zjednodušil prístup k zbraniam i k príslušnému výcviku.