Poľský minister odstúpil po tom, ako sa snažil dosiahnuť prepustenie vedúcej pošty

Tá sa vraj správala agresívne, keď sa Ciešlakovi, ktorý si bol na pošte prebrať zásielku, sťažovala na vysoké ceny tovaru či pohonných látok.

Ciešlak mal ako minister na starosť rozvoj regionálnych samospráv. Svoju rezignáciu na vládny post oznámil v stredu neskoro večer na Twitteri. Uviedol pritom, že jeho odstúpenie je v záujme vládnucej pravicovej koalície.

Predseda najsilnejšej poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a podpredseda vlády Jaroslaw Kaczyňski, krátko pred týmto oznámením uviedol, že Ciešlak bude z postu odvolaný, ak sám neodstúpi.

Ministrovo správanie odsúdil, pričom uviedol, že človek s takouto funkciou nesmie konať tak, ako konal on, a to ani v prípade, že sa dostane do konfrontácie s agresívnym vystupovaním. Ciešlak začiatkom júna požadoval, aby Poľská pošta prepustila vedúcu svojej pobočky v meste Pacanów na juhu krajiny.

Ciešlak si bol podľa vlastných slov vydvihnúť poštu na tejto pobočke, kde v ňom spoznali člena vlády. Vedúca pošty sa podľa jeho slov následne správala agresívne a používala nevhodné výrazy.

Samotná poštárka, ktorú úrady po incidente upovedomili o prepustení zo služby, novinárom povedala, že reagovala emotívne vzhľadom na vysoké ceny v miestnych obchodoch a na čerpacích staniciach. Použitie vulgárnych výrazov však poprela. Jej výpoveď neskôr pošta odvolala.

Poľská vláda sa momentálne snaží o zlepšenie svojho imidžu medzi voličmi, aby si aj po parlamentných voľbách, plánovaných na jeseň 2023, zachovala väčšinu parlamentných kresiel. Prieskumy verejnej mienky totiž naznačujú, že jej popularita v dôsledku inflácie mierne klesá.