Protidronová puška bráni Ukrajincov pred paľbou ruských diel

Vzhľadom pripomína kazetový rádiomagnetofón spred desiatok rokov. Je to ale vyspelá zbraň, ktorá v modernej vojne môže pred delostreleckou paľbou zachrániť veľa životov. Ukrajinská armáda ju proti ruským agresorom potrebuje ako soľ. Vďaka domácemu výrobcovi nie je odkázaná len na dovoz.

Ukrajinská firma Kvertus protidronovú pušku vyvíja už päť rokov. Produkcia sa ale naplno rozbehla až v posledných dvoch mesiacoch, počas ktorých výrobca dodal ukrajinským obrancom päťdesiat kusov. Zakladateľ Kvertusu Andrij Znajčenko tvrdí, že protidronová zbraň funguje veľmi efektívne, aj keď je vojak v zákope alebo sa kryje v improvizovanom opevnení.

Protidronové pušky sa používajú na boj s prieskumnými kvadrokoptérami. Narušia elektroniku – prerušia kontakt s pilotom, zmätú „mozog dronu“. Stratený dron spadne alebo letí neznámym smerom, kým sa nestratí.

Experti súčasnú rusko-ukrajinskú vojnu z technického hľadiska charakterizujú ako delostreleckú a bezpilotnú. Až sedemdesiat percent vojenských strát a civilných obetí v nej má na svedomí delostrelecká paľba. Tej pri zameriavaní cieľov pomáhajú drony. Na boj proti nim sa používajú protidronové pušky.

„Terajšia vojna je technologicky vyspelá, k mnohým zmenám dochádza na oboch stranách. Otázkou je, kto tieto zlepšenia uplatní ako prvý a kto sa lepšie prispôsobí situácii,“ hovorí pre Ukrajinskú pravdu Znajčenko. Podnikať začal v roku 2013, keď dovážal čínske mobilné telefóny. Ďalší rok, po vypuknutí vojny v Donbase, sa preorientoval na zariadenia na rušenie komunikácie. "Vedel som, že na Ukrajine je množstvo techniky na elektronický boj. Prevážala sa na tankoch a obrnených transportéroch. Armáda však potrebovala niečo kompaktné,“ spomína Znajčenko.

Vybral sa do Číny a na Taiwan, aby sa pozrel na výrobu rušičiek. Navštívil pätnásť fabrík a jeho predstava, že kvalitné prístroje dokážu vyrábať len veľké koncerny, sa kardinálne zmenila. "Niekde zariadenia montovali doslova na kolene. Robili to tímy 20–30 ľudí s vlastnými montážnymi dielňami,“ spomína Znajčenko. Po tejto ceste dostal podnikateľ nápad vytvoriť podobnú produkciu na Ukrajine. V januári 2017 sa do toho pustil.

Na vývoj a prvú produkciu spočiatku Kvertusu stačili dve miestnosti s celkovou rozlohou 35 štvorcových metrov. Spoločnosť dostala prvé zákazky od ukrajinských ozbrojených síl a postupne sa stala spoľahlivým dodávateľom. Začiatkom tohto roka dosiahla výrobná plocha Kvertusu 500 štvorcových metrov a firma zamestnávala desať ľudí.

„Pred začiatkom terajšej vojny sme za päť rokov vyrobili asi sto pušiek. Počas dvoch mesiacov vojny sme na front vyexpedovali päťdesiat ďalších. Vďaka spätnej väzbe neustále zlepšujeme náš produkt,“ hovorí Znajčenko pre Ukrajinskú pravdu.

Kvertus dnes vyrába štyri modely protidronových pušiek. Líšia sa rozsahom a dĺžkou frekvencií, na ktorých fungujú. Najpopulárnejším modelom je KVSG-6. Ukrajinská armáda, ktorá zápasí s ruskými dronmi navádzajúcimi delostreleckú paľbu, by ho potrebovala čo najviac.

Ukrajinská protidronová puška funguje jednoducho: v prípade detekcie nepriateľského dronu, či už vizuálne, prostredníctvom termokamery, alebo zariadenia na nočné videnie, sa puška nasmeruje jeho smerom, stlačí sa tlačidlo a nechá sa namierená na dron. Vyžarovací uhol pušky je až 30 stupňov, čiže na úspešný „výstrel“ nie sú potrebné schopnosti ostreľovača.

Kvertus dokáže blokovať drony na vzdialenosť 350–400 metrov a efektívnu prevádzkovú vzdialenosť neustále zväčšuje. V budúcnosti firma plánuje vytvoriť mobilný komplex s radarom, ktorý by detekoval a zneškodňoval drony v okruhu 7–10 kilometrov.

Cena antidronovej pušky KVSG-6 je 12-tisíc dolárov, čiže niečo vyše 11-tisíc eur. Pred vojnou stála 15-tisíc dolárov. Podľa Znajčenka spoločnosť znížila cenu čo najviac bez poklesu kvality a zbrane predáva za výrobnú cenu plus náklady na platy zamestnancom a nájom.

Pred vojnou vyrábal Kvertus 15 pušiek mesačne, ale teraz je firma schopná zložiť päť jednotiek denne. Nedávno zaplatil jeden domáci podnikateľ sto protidronových pušiek pre ozbrojené sily Ukrajiny, a táto objednávka bude čoskoro splnená.