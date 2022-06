Bieda Mariupolu. Penzie v rubľoch, boj o humanitárnu pomoc

Podľa serveru Ukrajinska pravda o tom vo štvrtok informoval poradca mariupoľského starostu Petro Andrjuščenko. Kvôli radom, ktoré ľudia musia vystáť na ulici v horúčave, označil výplatu penzií za peklo.

VIDEO: Zábery zo sociálnych sietí, majú ukazovať nedôstojné podmienky, v akých dostávajú obyvatelia Mariupolu humanitárnu pomoc.

„Okupanti začali v Mariupole vyplácať dôchodky. Podľa ich údajov je zaregistrovaných približne 47 000 penzistov. Ale podľa informácií z našich zdrojov sa ďalších 10 000 obyvateľov Mariupolu z princípu o almužnu od okupantov neprihlásilo,“ uviedol Andrjuščenko. Poradca starostu z mesta už skôr ušiel a informácie z miesta má teda len sprostredkované.

Výška dôchodkov v prepočte na ukrajinskú menu podľa Andrjuščenka predstavuje 2 600 hrivien (približne 82 eur). Dôchodky sa vydávajú v hotovosti. Do mesta peniaze Rusi priviezli v opancierovaných autách.

„Výplata dôchodkov sa premenila na ďalšie peklo a výsmech,“ povedal Andrjuščenko podľa serveru Ukrajinska pravda. „Dlhé rady, bitky a škandály kvôli horúčave a kvôli tomu, že tam nie je žiadna organizácia,“ opísal podľa CNN vo vysielaní televízie.

Obyvatelia Mariupolu tiež pre nedostatok jedla v meste „doslova bojujú“ o humanitárnu pomoc, uviedol o deň skôr na sociálnej sieti Telegram poradca starostu. Ľudia sa musia dva alebo tri dni s predstihom zapísať do poradovníka. Ale ani to im nezaručuje úspech, pretože v rozhodujúci deň sa musia dostať medzi prvými tristo ľuďmi do skutočného radu. Šťastlivci potom v rade dostanú nekvalitné potraviny, ktoré sa rýchlo pokazia, a najneskôr o dva dni rovnako ľudia musia bojovať o ďalšie prídely, opísal Andrjuščenko.

Prístavný Mariupol majú pod kontrolou ruské invázne sily od mája, keď sa po tvrdých bojoch vzdali poslední ukrajinskí obrancovia, ktorí sa ukrývali v metalurgickom areáli Azovstal.