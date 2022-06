WHO pripustila teóriu, že COVID-19 unikol z laboratória

Tento postoj podľa agentúry AP predstavuje prudký obrat od prvotného hodnotenia pôvodu pandémie zo strany WHO a prichádza po tom, ako mnohí kritici organizáciu obvinili, že túto teóriu príliš rýchlo odmietla alebo podceňovala.

WHO vlani konštatovala, že je „extrémne nepravdepodobné“, že by sa COVID-19 medzi ľudí v meste Wu-chan rozšíril z laboratória. Mnohí vedci pritom predpokladajú, že koronavírus na ľudí preskočil z netopierov, prípadne cez iné zviera.

V správe zverejnenej vo štvrtok však panel expertov WHO konštatuje, že „kľúčové časti dát“, ktoré by vysvetlili, ako sa pandémia začala, stále chýbajú. Vedci podľa vlastných slov „zostanú otvorení akýmkoľvek a všetkým vedeckým dôkazom, ktoré by v budúcnosti boli k dispozícii a umožnili by komplexné preskúmanie všetkých rozumných hypotéz“.

Identifikácia zdroja ochorenia u zvierat zvyčajne trvá roky. Napríklad určenie druhu netopierov, ktorý je prenášačom SARS, vedcom trvalo viac ako desaťročie.

Skupina expertov tiež poznamenala, že keďže nehody v laboratóriách v minulosti spôsobili epidémie, silne politizovanú teóriu nemožno vylúčiť.

Jean-Claude Manuguerra, ktorý je spolupredsedom 27-člennej medzinárodnej poradnej skupiny, pripustil, že niektorí vedci môžu byť „alergickí“ na myšlienku vyšetrovania teórie o úniku z laboratória, no musia mať podľa neho dostatočne „otvorené mysle“, aby to preskúmali.

V marci 2021 WHO zverejnila správu o vyšetrovaní pôvodu COVID-19 po návšteve zahraničných vedcov v Číne. V nej konštatovali, že ochorenie najpravdepodob­nejšie preskočilo na ľudí z netopierov a nie sú dôkazy, ktoré by naznačovali súvislosť s laboratóriom. Po kritike, vrátane niektorých vedcov z tímu WHO však generálny riaditeľ organizácie priznal, že vylúčenie úniku z laboratória bolo „predčasné“.

Tentoraz dostali experti WHO prístup k dátam, medzi ktorými boli aj vzorky krvi od viac ako 40-tisíc ľudí z Wu-chanu z roku 2019. Vedci ich otestovali na protilátky COVID-19 a žiadne nenašli, čo naznačuje, že ochorenie sa nešírilo skôr, ako ho v decembri identifikovali.

Experti vyzvali na uskutočnenie viacerých štúdií, vrátane testovania divých zvierat s cieľom zistiť, ktorý druh by mohol byť hostiteľom koronavírusu. Preskúmať by sa podľa nich mala aj teória o „studenom reťazci“. Čína v minulosti tvrdila, že epidémie v krajine spôsobujú stopy koronavírusu na zmrazenom tovare a nie domáci zdroj, čo vedci odmietli.

Na preskúmanie teórie o nehode v laboratóriu experti odporúčajú vykonanie rozhovorov so „zamestnancami laboratórií zodpovednými za manažovanie a implementovanie biologickej ochrany a zabezpečenia“.

V poznámke pri správe pritom skupina uvádza, že trojica ich expertov – vedci z Činy, Brazílie a Ruska, nesúhlasia s výzvou na preskúmanie možnosti, že pandémiu mohla spustiť nehoda v laboratóriu.

Nová správa by mohla podľa agentúry AP oživiť obvinenia, že WHO v počiatkoch príliš akceptovala vysvetlenia čínskej vlády. Mnohých odborníkov pritom prístup Číňanov frustroval a kritizovali snahy krajiny zabrániť vyšetrovaniu pôvodu pandémie.

Jamie Metzl, ktorý sedí v inej poradnej skupine WHO, navrhol, že skupina krajín G7 by mala vytvoriť vlastné vyšetrovanie pôvodu COVID-19, pretože WHO nemá dostatočnú politickú autoritu, expertízu a nezávislosť na vykonanie takého kritického hodnotenia. Metzl privítal výzvu WHO na ďalšie vyšetrovanie možného úniku z laboratória, no poznamenal, že to nestačí. „Čínska vláda, bohužiaľ, stále odmieta poskytnúť nevyhnutné surové dáta a neumožní potrebný, kompletný audit laboratórií vo Wu-chane,“ skonštatoval s tým, že „získanie prístupu k týmto informáciám je kritické pre pochopenie, ako sa pandémia začala, i pre zabránenie budúcim pandémiám“.

Čína teórie o tom, že sa pandémia COVID-19 začala v laboratóriu, označila za nepodložené a kontrovala tvrdením, že pochádza z amerických zariadení. Čínska vláda podľa vlastných slov podporuje výskum pôvodu koronavírusu, no jeho pozornosť by sa mala podľa nej venovať iným krajinám.