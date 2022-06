Rodiny cudzincov odsúdených na Ukrajine sú zdrvené. Dúfajú v zrušenie trestu smrti

Rodinní príslušníci dvoch Britov, ktorých vo štvrtok súd v neuznanej Doneckej ľudovej republike (DĽR) odsúdil na trest smrti za účasť v bojoch na Ukrajine, sú týmto rozsudkom zdrvení a vyjadrili nádej, že bude zrušený. Britskú i ukrajinskú vládu súčasne vyzvali, aby "urobili všetko, čo je v ich silách", pre ich bezpečný a rýchly návrat do vlasti. Uviedli to v rozhovore pre britský denník The Guardian.