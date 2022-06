Lukašenko hrozí pohlavárom: Pri nepokojoch nebudem behať so samopalom ja, ale vy

Bieloruský autoritársky vodca Alexander Lukanšenko na porade pohrozil, že ak by sa v krajine zopakoval "ukrajinský scenár", ktorý vyústil v pád proruského režimu, nebude so samopalom behať on, ale v prvom rade pobežia pohlavári a hodnostári. Lukašenkov výrok zaujal aj zahraničné médiá, pripomínajúce zábery Lukašenka v nepriestrelnej veste a s automatickou puškou kalašnikov v ruke počas vrcholiacich protestov proti režimu v auguste 2020.

„Ak nevyvodíme závery z toho, čo sa stalo v roku 2020 a neskôr, urobíme veľký krok k ukrajinským udalostiam. Ale bude nám horšie ako Ukrajine. Nestraším vás. Viete, že nehovorím do vetra,“ povedal Lukašenko podľa záznamu na sociálnej sieti. „Moji milí, nedajbože aby vypukli nejaké neporiadky. Potom pôjdeme vpred. A nie je pravda, že budem sám behať so samopalom, ale to vy pobežíte ako prví,“ vyhlásil a položil svojim poslucháčom z radov pohlavárov rečnícku otázku, či si niečo také želajú. On sám si to nepraje.

Lukašenko na porade, nazvanej Aktualizácia metód a foriem práce s obyvateľstvom na miestnej úrovni, vyzval k očiste spoločnosti od politických aktivistov z mimovládnych organizácií.

„Tieto mimovládne organizácie, spolky na ochranu psíkov, mačiek a zvierat, nikdy nikoho a pred ničím nechránili. Ani sa nechystali brániť. Pod módnym heslom nám podstrkávali politicky angažovaných ľudí. Vedúcim platili veľa a tiež trošku platili ľuďom, ktorých spoločnosť vypudila na okraj a ktorí boli spravodlivo vyvrhnutí. A v roku 2020 sa vyšvihli do popredia,“ povedal. Vyhlásil tiež, že zhovievavosť úradov umožnila vytvoriť v spoločnosti ostrovčeky absorbujúce všetko, proti čomu úrady mali bojovať. Nestalo sa tak, a predvlani vypukli protesty. Teraz sa ale podľa Lukašenka našťastie zasahuje tvrdo, pretože „spoločnosť musí byť ochránená pred tými šmejdmi“.

Bielorusi v lete 2020 masovo vyšli do ulíc protestovať proti tomu, že úrady opäť vyhlásili Lukašenka za víťaza prezidentských volieb. Opozícia, Európska únia a niektoré ďalšie krajiny sa domnievajú, že výsledky boli sfalšované a že v skutočnosti vyhrala opozičná kandidátka Svjatlana Cichanovská, ktorá neskôr utiekla do Litvy. V Bielorusku po voľbách vypukli rozsiahle protesty, ktoré polícia brutálne potlačila a desaťtisíce ľudí zatkla. Opoziční vodcovia boli uväznení. Množstvo Bielorusov tiež muselo utiecť zo zeme.