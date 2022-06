Čínu a Rusko spojil nový most, má pomôcť obchodu

„V dnešnom rozdelenom svete nesie tento most medzi Blagoveščenskom a Chej-che zvláštny symbolický význam,“ vyhlásil Jurij Trutnev, zástupca Kremľa na ruskom Ďalekom východe.

Slávnostné otvorenie sprevádzal ohňostroj a po moste, ktorý bol ovešaný vlajkami oboch krajín, prešli z oboch strán prvé nákladné vozidlá. Čínsky vicepremiér Chu Čchun-chua pri príležitosti povedal, že Čína s Ruskom plánuje prehĺbiť praktickú spoluprácu vo všetkých oblastiach.

Most bol vo výstavbe od roku 2016 a jeho otvorenie, pôvodne plánované na máj 2020, bolo odsunuté kvôli pandemickým opatreniam. Podľa BST-MOST, firmy, ktorá most stavala na ruskej strane, nová trasa skráti cestu čínskeho tovaru na západ Ruska o 1 500 kilometrov. Vozidlá, ktoré budú chcieť most použiť, musia zaplatiť poplatok 8700 rubľov (približne 143 eur). Podľa odhadu spravodajského webu The Moscow Times si na seba most takto zarobí za 20 rokov.

Rusko v apríli uviedlo, že jeho vzájomný obchod s Čínou dosiahne objem 200 miliárd dolárov do roku 2024. Čína je veľkým odberateľom ruských nerastných surovín a poľnohospodárskych produktov. Ruskú inváziu na Ukrajinu neodsúdila.