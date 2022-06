Čína o svojich jadrových zbraniach: Dosiahli sme pôsobivý pokrok

„Čína vyvíja svoje kapacity cez päť dekád. Je fér priznať, že sme dosiahli pôsobivý pokrok,“ povedal Wej. Politika Číny je podľa neho v tejto veci nemenná. „Máme ich pre sebaobranu. Nebudeme prvý, kto ich použije,“ dodal s tým, že cieľom Pekingu je zabrániť jadrovej vojne.

O zrýchľovaní rozvoja jadrového arzenálu Číny hovorila aj správa amerického ministerstva obrany z minuloročnej jesene. Podľa nej sa Peking snaží „modernizovať, diverzifikovať a rozširovať“ svoju jadrovú techniku. V roku 2027 by mohla najľudnatejšia krajina sveta podľa Pentagonu disponovať 700 nukleárnymi hlavicami a do konca dekády by ich mohla mať 1 000. To by ale stále bola len necelá pätina súčasného amerického jadrového arzenálu.

Trojdňové fórum o bezpečnosti Šangri-la v Singapure sa v nedeľu končí končí. V piatok sa popri tejto konferencii stretol Wej aj s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom a v sobotu na nej prostredníctvom videoprenosu prehovoril ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten okrem iného zdôraznil, že výsledok vojny Ruska proti Ukrajine sa dotkne nielen jeho vlasti, ale aj budúceho medzinárodného usporiadania.