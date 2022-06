ONLINE: Ukrajina sa pýta: Vedeli ste o invázii? Prečo ste ju preventívne nezarazili?

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 109. deň

Ukrajine pomáhajú vo vojne aj satelity Elona Muska mier-ukrajine-2 VIDEO: Ukrajinská zbraň proti dronom – protidronová puš­ka.

6:45 Ukrajina reaguje na slová amerického prezidenta Joea Bidena, že USA Volodymyra Zelenského pred inváziou varovali, ale nechcel ich počúvať. Poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak podľa BBC v reakcii na Bidenovo vyjadrenie uviedol, že Ukrajina sa chystala na vojnu s Ruskom od minulého roka. Keby tomu tak nebolo, potom by prvé ruské nálety nemierili na makety cieľov, ani zásoby munície by neboli rozptýlené a nekonali by sa v januári a februári vojenské cvičenia. Informácie o chystanom vpáde neprichádzali len od západných rozviedok, ale aj od ukrajinskej.

„A nakoniec to hlavné: zdá sa mi hlúpe z niečoho obviňovať krajinu, ktorá už viac ako 100 dní účinne bojuje v plnocennej vojne proti oveľa silnejšiemu nepriateľovi, keď kľúčové krajiny nedokázali preventívne zaraziť militaristické chúťky Ruska, o ktorých tak perfektne vedeli,“ dodal Podoljak.

Americká veľvyslankyňa v Kyjeve Bridget Brinková podľa denníka RBK-Ukrajina vyhlásila, že celá história s Bidenovým vyhlásením nestojí za zmienku v spravodajstve. „Rusko sa snaží zničiť ukrajinský národ a jeho kultúru. Spojené štáty nebudú stáť bokom a nedovolia, aby sa to stalo. Prezident Zelenskyj a ukrajinský ľud nadchli svet svojou statočnosťou a odolnosťou, predviedli, že Rusko si nikdy nepodrobí Ukrajinu,“ uviedla diplomatka.

Ubezpečila, že Biden si veľmi váži Zelenského za líderstvo, ktoré predviedol počas vojny s Ruskom. Pripomenula tiež, že USA poskytli Ukrajine pomoc v bezpečnostnej oblasti vo výške 5,3 miliardy dolárov, z toho 4,6 miliardy pripadá na dobu po ruskom vpáde, čo umožňuje Ukrajine brániť sa. Veľvyslankyňa dodala, že USA budú spolu so spojencami pokračovať v podpore Ukrajiny.

6:40 Ukrajinské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že od zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti SpaceX Elona Muska dostalo nové satelitné komunikačné systémy Starlink, ktoré sú potrebné na vykonávanie špeciálnych misií.

Ukrajinské ministerstvo obrany v sobotu na Twitteri uviedlo: „Multitasker @elonmusk zvláda nielen pracovať na prípravách misie na Mars, ale aj odovzdávať starlinky našej rozviedke, ktorá ich tak (veľmi) potrebuje pre svoje špeciálne misie“.

Status ministerstva obrany súčasne obsahuje ubezpečenie, že „ukrajinská armáda bude chrániť slobodu na Zemi, aby mohla byť nastolená aj na Marse.“

Starlink je globálny družicový systém americkej spoločnosti SpaceX určený na poskytovanie vysokorýchlostného širokopásmového satelitného prístupu k internetu.

Po začatí ruskej tzv. špeciálnej vojenskej operácie spoločnosť Elona Muska v reakcii na žiadosť vlády v Kyjeve zaslala na Ukrajinu tisíce terminálov a presmerovala družice, aby Ikrajine poskytla prístup k internetu. Rusko totiž svoju fyzickú vojenskú inváziu spojilo s veľkým kybernetickým útokom na internetové pripojenie v krajine.

Podľa medializovaných informácií má ukrajinské ministerstvo pre digitálnu transformáciu v pláne – po dosiahnutí víťazstva vo vojne s Ruskom – postaviť na Ukrajine vlastnú pozemnú stanicu Starlink.