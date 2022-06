Francúzske parlamentné voľby sú tesné. Prišla ani nie polovica voličov

Koalícia Spolu prezidenta Emmanuela Macrona a ľavicová formácia Nová ľudová, socialistická a ekologická únia (NUPES) Jeana-Luka Mélenchona získali podľa odhadov zhodne medzi 25 a 26 percentami hlasov.

Macronova centristická aliancia má veľkú šancu zostať najväčšou parlamentnou silou a môže dokonca získať aj väčšinu v Národnom zhromaždení. Agentúry AFP či Reuters ale upozorňujú, že po prvom kole nemá prezidentov tábor väčšinu 289 kresiel zďaleka istú. Rozhodujúce pre rozdelenie 577 mandátov bude výsledok druhého kola volieb, ktoré sa bude konať za týždeň.

Podľa prieskumov zverejnených francúzskymi médiami má Macronova centristická formácia Spolu šancu získať najväčší počet kresiel v Národnom zhromaždení. Spodná hranica odhadov ale uvádza zisk pod hranicou parlamentnej väčšiny, ktorá je 289 mandátov. Sondáž agentúry Ipsos – Sopra Steria jej prisudzuje spolu 255 až 295 kresiel, prieskum spoločnosti Elabe 260 až 300 kresiel. NUPES v počte kresiel zaostáva. Podľa Ipsos – Sopra Steria má šancu získať 150 až 190 kresiel, spoločnosť Elabe ju prisudzuje 170 až 220 kresiel. Rozdiel medzi percentuálnym ziskom a konečným ziskom mandátov je spôsobený zložitým systémom francúzskych parlamentných volieb, ktoré sú dvojkolesové.

Po sčítaní 69 percent okrskov mierne vedie Spolu s takmer 25 percentami hlasov, druhá je NUPES s 22,5 percenta hlasov.

Druhé kolo sa uskutoční v obvodoch, kde žiadny kandidát nezíska 50 percent odovzdaných hlasov a súčasne 25 percent hlasov všetkých registrovaných voličov. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najvyššou podporou či kandidáti, ktorí získali aspoň 12,5 percenta hlasov všetkých voličov.

Mélenchon uviedol, že „prezidentská strana bola porazená“. Vyzval voličov, aby ľavicovú koalíciu znovu podporili v druhom kole a „definitívne odmietli neslávne zámery“ prezidentského tábora. Premiérka Élisabeth Borneová uviedla, že prezidentská koalícia má týždeň na to, aby v druhom kole získala „silnú a jasnú väčšinu“. Podľa nej sú v stávke základné hodnoty francúzskej republiky. Vyzvala na mobilizáciu proti extrémom. „Republika neznamená štvať jedných ľudí proti druhým,“ uviedla premiérka.

Treťou najsilnejšou silou v Národnom zhromaždení bude podľa odhadov pravicová koalícia Republikánov a centristických strán, ktorým prieskumy prisudzujú 50 až 80 kresiel. V preferenciách je ale tretie Národné združenie (RN) Marine Le Penovej s 19 percentami hlasov.

Médiá sa zamerali aj na výsledky jednotlivých politikov. Do druhého kola sa nedostal neúspešný krajne pravicový prezidentský kandidát Éric Zemmour, zatiaľ čo Le Penová, ktorá sa v prezidentských voľbách prebojovala do druhého kola, získala okolo 50 percent hlasov. Do čela zápolení sa vo svojich obvodoch dostali premiérka Borneová aj minister vnútra Gérald Darmanin. Obaja ale zrejme budú musieť zabojovať o mandát v druhom kole.

Volebná účasť bude zrejme najnižšia za posledných 20 rokov. K urnám prišla podľa odhadov menej ako polovica oprávnených voličov (47,7 percenta).