Litovský minister pre Foreign Policy: Rusko na Ukrajine nemusí prehrať

„Vojna ešte zďaleka nie je vyhratá. Aspoň niektoré informácie, ktoré vidíme, sú dosť frustrujúce. Rusi stále napredujú alebo Ukrajinci nedokážu udržať kontaktnú líniu. Stále je teda dosť veľká šanca, že Rusko neutrpí porážku. Áno, sú zjavne zasiahnutí sankciami a obrovskými stratami na bojisku, ale sú schopní to udržať, a ak to budú schopní udržať dlhodobo, potom sa opäť nachádzame vo veľmi nebezpečnej fáze geopolitickej reality,“ uviedol Landsbergis v rozhovore pre Foreign Policy.

Podľa neho by sme sa nemali pozerať na situáciu len z hľadiska taktiky, ale aj stratégie. Ak je strategický cieľ, že Rusko musí byť porazené na Ukrajine a nemalo by byť schopné zopakovať útoky na svojich susedov, tak si treba položiť otázku, ako tento cieľ dosiahnuť a aké zbrane sú na to potrebné. Táto otázka zatiaľ nie je zodpovedaná, povedal Landsbergis. Ak nebude Rusko porazené, tak je to podľa Litvy len oddialenie ďalšej vojny.

Nepovažuje za prekvapenie, že Ukrajinci nie sú pre seba schopní vyrobiť dostatok zbraní a munície, pretože ich továrne nefungujú a tak sú úplne závislí od dodávok zbraní zo Západu. Pripomína, že aj keď malé krajiny ako sú pobaltské štáty či väčšie Poľsko robia čo môžu, mali by to robiť najmä veľké priemyselné mocnosti, lebo odtiaľ je hlavná palebná sila.

„Koľko raketových systémov Ukrajinci majú, určuje, koľko územia si môžu vziať späť. Koľko munície sa posiela každý deň a udržateľne každý deň, to znamená, že sú schopní prinajmenšom udržať ruské sily na mieste alebo ich opäť zatlačiť,“ povedal.

Ukrajina je lakmusový papierik, tvrdí Landsbergis. Ak vojnu s Ruskom s pomocou Západu vyhrá, môže sa stať súčasťou nového európskeho bezpečnostného systému. Ak Rusko neprehrá, tak je to znepokojujúci scenár pre všetkých.

„Ak dovolíme, aby krajina ako Ukrajina stratila svoje územia (systém sme postavili na princípe územnej celistvosti), potom je každý v nebezpečenstve a žiadna krajina nebude dostatočne veľká na to, aby bola úplne bezpečná,“ dodal Landsbergis v rozhovore pre Foreign Policy.