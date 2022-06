Poľský exminister zahraničia by dal Ukrajine jadrové zbrane

Šéf ruskej štátnej Dumy Vjačeslav Volodin pohrozil, že ak západné vlády poskytnú Kyjevu atómové zbrane, ako to naznačil bývalý poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, spôsobilo by to jadrový konflikt. Uviedla to internetová stránka magazínu Newsweek.