Ani nie po roku opäť. Na Moravu udrelo tornádo

Južnou Moravou sa v pondelok večer pravdepodobne prehnalo ďalšie tornádo. Nie je to pritom ešte ani rok odvtedy, ako sa rovnaká oblasť spamätávala z následkov ničivej búrky. Najviac zasiahnutou je obec Lanžhot, ktorá sa nachádza v okrese Břeclav tesne pri hraniciach so Slovenskom.

Práve zo Slovenska pochádza video údajného tornáda. Zábery tmavého veterného víru sa podarilo urobiť v Kútoch. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Podľa hovorcu Českého hydrometeorolo­gického ústavu (ČHMÚ) Jana Doležala je však skoro na to, aby sa dalo hovoriť o konkrétnom meteorologickom jave. „Kolegovia z Brna tam idú na prieskum. Pri týchto javoch je nutné overiť to na mieste. Spoznajú to napríklad podľa toho, ako sú polámané stromy,“ povedal Doležal.

V utorok po desiatej hodine zverejnil ČHMÚ predbežné vyjadrenie, podľa ktorého by to mohlo byť tornádo miernej intenzity. „Pôvodcom tornáda bola dlhožijúca búrková bunka, ktorá vznikla neďaleko Prahy. Vzhľadom na dlhú životnosť a prechodne aj niektoré radarové príznaky búrky je pravdepodobné, že išlo o supercelu,“ uviedol ČHMÚ.