Nikaragua schválila umiestnenie ruských vojakov v krajine

Nikaragujský parlament dvakrát do roka hlasuje o zákone, ktorý dovoľuje rozmiestnenie zahraničných vojakov v krajine. V utorok schválený zákon umožňuje umiestnenie v krajine až 230 ruských vojakov, a to od júla do konca roka. Spoločne s nikaragujskou armádou by sa mali podieľať na hliadkovaní v Tichom oceáne.

Zámer stredoamerickej krajiny vzhľadom na ruskú agresiu proti Ukrajine kritizoval Washington. „Zo strany nikaragujského režimu to považujeme za provokáciu,“ uviedol predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí Brian Nichols.

Moskva už predtým označila povolenie za rutinnú záležitosť. Zároveň uviedla, že desiatky nikaragujských vojakov by mali pôsobiť na ruskom území. Parlament schválil vstup do krajiny aj vojakom zo Spojených štátov, Mexika, Kuby, Venezuely a iných stredoamerických štátov. Vstup majú povolený na humanitárne účely realizované spolu s miestnou armádou.

Autoritársky prezident Daniel Ortega podporil ruského prezidenta Vladimíra Putina v ťažení proti Ukrajine. Moskva už skôr zverejnila úvahy, že by mohla rozmiestniť niektoré svoje jednotky vo Venezuele či na Kube.