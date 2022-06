Biden: Pri ukrajinských hraniciach postavia dočasné silá, pomôžu s vývozom obilia

„Úzko spolupracujem s našimi európskymi partnermi, aby sme dostali na trh 20 miliónov ton obilia, ktoré je na Ukrajine zablokované, a pomohli tak znížiť ceny potravín,“ uviedol Biden na odborovom zjazde vo Filadelfii, pričom poznamenal, že vyviezť túto plodinu tradičnou cestou – teda cez Čierne more – nie je v súčasnosti možné.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu rozmiestňujú obe krajiny v oblasti námorné míny, pripomenula agentúra Reuters. V ukrajinských prístavoch v dôsledku konfliktu uviazlo približne 84 zahraničných lodí – mnohé s nákladom obilia na palube. Vojna zvyšuje ceny obilia, kuchynských olejov, pohonných látok a hnojív. Na Rusko a Ukrajinu pripadá takmer tretina svetového vývozu pšenice. Ukrajina je podľa Reuters tiež významným vývozcom kukurice a slnečnicového oleja a Rusko kľúčovým vývozcom hnojív.

Šéf Bieleho domu teraz vyhlásil, že Washington pripravuje plán, ako dostať obilie z Ukrajiny po železnici. Zároveň upozornil, že rozchod koľají v tejto krajine sa líši od zvyšku Európy, takže sa plodina musí na hraniciach prekladať do iných vlakov. „Preto sa chystáme postaviť silá, dočasné silá, na hraniciach s Ukrajinou, a to vrátane Poľska,“ povedal Biden. Následne by obilie malo zamieriť do zvyšku sveta.

„Je to len jeden z možných užitočných krokov na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti. Potrebujeme však tiež zelený koridor pre naše prístavy,“ reagoval v internetovom príspevku šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.

Ukrajinské ministerstvo pôdohospodárstva v utorok uviedlo, že európske krajiny zvažujú poskytnutie dočasných skladov na „uchovanie úrody a zabezpečenie budúcich dodávok obilia“, poznamenal Reuters. Podľa Kyjeva je najlepším spôsobom, ako obnoviť vývoz obilia, lodná preprava cez Čierne more.