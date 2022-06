Britská vláda neplánuje zrušiť deportačné lety do Rwandy

Britská vláda naďalej plánuje letecký transport neúspešných žiadateľov o azyl do Rwandy. Takisto podnikne právne kroky voči rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), pre ktorý bol v utorok zrušený prvý z týchto letov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a stanice Sky News.

Bezpečnostný pracovník stojí na recepcii azylového domu Hope Hostel v Kigali 10. júna 2022, ktorý sa stane útočiskom pre azylantov z Británie poslaných späť do Rwandy.

ESĽP v utorok tesne pred odletom rozhodol, že najmenej jeden z migrantov nemôže byť momentálne zo Spojeného kráľovstva deportovaný. Británia v reakcii prvý let zrušila. Britská ministerka vnútra Priti Patelová označila rozhodnutie súdu za „veľmi prekvapujúce“ a sľúbila, že mnohí z migrantov, ktorí mali byť na palube zrušeného letu, budú umiestnení na ďalší.

Program deportácie neúspešných žiadateľov o azyl bude podľa jej slov pokračovať. „Náš právnický tím preveruje každé rozhodnutie prijaté o tomto lete a začína sa príprava na ďalší let,“ povedala.

Britská vláda plánuje voči rozhodnutiu ESĽP odvolanie, píše Sky News, ktorá sa odvoláva na britskú ministerku práce Thérese Coffeyovú.

Rwandská vláda v stredu oznámila, že je odhodlaná prijímať na základe kontroverznej dohody neúspešných žiadateľov o azyl z Británie aj po tom, čo bol prvý deportačný let z Londýna zrušený.

Obe krajiny túto dohodu podpísali v apríli. Rwanda za to od Londýna dostala príspevok dosahujúci v prepočte zhruba 144 miliónov eur plus ďalšie platby v závislosti od počtu deportovaných. Zámerom dohody je odradiť migrantov od toho, aby podnikali riskantnú plavbu do Británie na malých člnoch cez Lamanšský prieliv.

ESĽP v rozsudku týkajúcom sa prípadu jedného z neúspešných azylantov, ktorých mali deportovať, uviedol, že tento Iračan by mal zostať v Británii minimálne dovtedy, kým tamojšia justícia definitívne nerozhodne o zákonitosti takejto deportačnej praktiky, čo sa očakáva v júli.