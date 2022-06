Putinova vojna vyháňa ruské mozgy do Arménska

Vojna na Ukrajine oberá tisíce Rusov o strechu nad hlavou. Dobrovoľne sa vzdávajú bývania v Rusku a mnohí odchádzajú žiť do Arménska. Niektorí sa obávajú, že by v prípade všeobecnej mobilizácie museli narukovať. Iní majú strach, že sprísňovanie západných sankcií poškodí ich podnikanie tak, že stratia biznis. A sú aj takí, ktorí s inváziou nesúhlasia tak silno, že odmietajú zostať v krajine agresora.

Arménsko si vyberajú z viacerých dôvodov. Neexistuje tam jazyková bariéra. Je to štát so stáročiami dlhou tradíciou kresťanstva. Životné náklady nie sú vysoké. A nemenej to, že Arméni sa nesprávajú k Rusom nevraživo, ale celkom opačne. Dôležité je i to, že ruskí občania nepotrebujú do Arménska víza.

„Pred vpádom na Ukrajinu registrovali v Arménsku len okolo 3 500 pracujúcich Rusov. Po začatí vojny v prvých týždňoch ich prichádzal denne takýto počet," upozornila reportáž stanice Hlas Ameriky. V súčasnosti žije v Arménsku už viac ako 100-tisíc ruských občanov.

Jednoznačne najviac ruských emigrantov na arménskom území je z oblasti informačných technológií (IT). „Arménska vláda oznámila, že zaznamenala 50-percentný nárast oficiálne registrovaných pracovníkov v IT sektore, čo odzrkadľuje prílev vzdelaných migrantov z Ruska," uviedla stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda. Pokračovala, že podľa slov arménskeho ministra hospodárstva Vahana Kerobiana tamojšie softvérové firmy majú 20-tisíc zamestnancov, čo je výrazne viac v porovnaní s minulým rokom, keď ich bolo 13 500.

Únik mozgov z Ruska je pre Arménsko výhodný. Prichádzajú veľmi šikovní ľudia, ktorí rozbiehajú biznis nielen v oblasti IT. Aj keby počet Rusov, ktorí odišli žiť do Arménska, zostal rovnaký, pre krajinu je to veľké plus, pretože má ani nie tri milióny obyvateľov.

Jedným z tých, ktorí absolútne odmietajú vojnové ťaženie šéfa Kremľa Vladimira Putina, je 40-ročný lekár Vladimir Šurupov zo sibírskeho mesta Tomsk. Bol tichý kritik Putinovho režimu, ktorý sa nikdy nezúčastnil na demonštráciách. Po invázii na Ukrajinu si však povedal, že by už bolo neznesiteľné zostať žiť v Rusku.

O Šurupovovi napísali noviny Guardian. Keď vypukla vojna zmiešalo sa mu v hlave znechutenie z režimu v kombinácii so strachom, že by ho mohli poslať na front. „Keby nastala mobilizácia, povolali by ma ako vojenského lekára, a toto nie je vojna, v ktorej by som chcel bojovať," povedal pre Guardian.

Kardiológ Šarapov, ktorý mal malé úspory, predal auto a za časť peňazí kúpil letenky do Jerevanu pre celú rodinu: sebe, manželke a dvom deťom.

Mnohí Rusi sa tiež odmietajú zmieriť s tým, že by zostali v krajine, na ktorú dopadajú čoraz väčšie sankcie a kde je sloboda myslenia potláčaná. „Nechcem žiť za novou železnou oponou," zdôraznil 39-ročný divadelník Valerij Zolotuchin pre Guardian. Aj on so svojou ženou a s dcérou odišli za novým životom z Ruska do hlavného mesta Arménska.