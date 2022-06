ONLINE: Brusel zrejme otvorí dvere Ukrajine do EÚ

Členovia ukrajinskej komunity v Portugalsku demonštrujú pred holandským veľvyslanectvom v Lisabone na podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie, v stredu 15. júna 2022.

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 114. deň

Ruské bomby dopadli na Charkov a Odesu

Lavrov pre BBC: My sme Ukrajinu nenapadli

USA upozorňujú: Rusi to pri Chersone skúsia pod cudzou vlajkou

Na Slovensko prišlo už takmer 520-tisíc utečencov mier-ukrajine-2 VIDEO: Raketomety HIMARS z USA do konca júna dodajú na Ukrajinu. Dovtedy plánujú vycvičiť aj ich obsluhu. Boje o kľúčový Severodoneck Fotogaléria 16 fotiek +13

10:10 Proces vedúci k členstvu Ukrajiny v Európskej únii môže „trvať veľmi dlho“, toto úsilie sa však vyplatí, pretože vyhliadky na prijatie do EÚ dajú Ukrajincom nádej, povedal nemecký kancelár Olaf Scholz.

Scholz vo štvrtok spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a talianskym premiérom Mariom Draghim navštívil ukrajinskú metropolu Kyjev. Pre nemeckú stanicu ZDF tam ďalej uviedol, že nie je možné presne odhadnúť, ako dlho by prístupový proces Ukrajiny mohol trvať.

Čítajte viac Medvedev: Fanúšikovia žiab, klobás a špagiet sa chodia do Kyjeva opíjať. Bez úžitku

„Stojí to však za to – to je posolstvo,“ uviedol nemecký kancelár.

Scholz počas návštevy Kyjeva nevyslovil žiadne konkrétne prísľuby pre ďalšie dodávky zbraní na Ukrajinu, pripomína DPA.

„Robíme to, čo je nevyhnutné, a robíme to opatrne,“ uviedol spolkový kancelár v ďalšom rozhovore pre stanicu RTL/ntv.

9:54 Ruský prezident Putin podľa britského admirála Radakina môže v nasledujúcich týždňoch dosiahnuť na Ukrajine „taktické úspechy“, obetoval však štvrtinu sily armády svojej krajiny za „malé“ zisky; navyše sa mu míňajú vojaci a moderné rakety.

Čítajte viac Britský admirál: Putin už na Ukrajine strategicky prehral

9:42 Hraničnými priechodmi prešlo vo štvrtok na Slovensko 2 833 ľudí z Ukrajiny. Z toho bolo 718 mužov, 1 707 žien a 408 detí. O dočasné útočisko požiadalo 158 žiadateľov. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi za štvrtok 3 138 osôb, informoval rezort vnútra.

Celkový počet osôb, ktoré vstúpili na územie SR od začiatku vojny na Ukrajine je 519 200. Celkový počet udelených dočasných útočísk od 1. marca je 81 788. Výsledný počet ľudí, ktorí odišli zo Slovenska na Ukrajinu od vypuknutia vojny, je 266 279.

9:35 "Vyzerá to tak, že Ankaru nezaujíma riešenie problémov, ale naťahovanie celej krízy,“ povedal pre Pravdu k vojne na Ukrajine expert na tureckú politiku Toni Alaranta.

Čítajte viac Expert: Erdogan otravuje vzťahy, NATO to musí riešiť

9:17 Superjachta Amadea, ktorá je spájaná s ruským oligarchom Sulejmanom Kerimovom, priplávala na Havaj.

Čítajte viac Na Honolulu priplávala zhabaná ruská superjachta Amadea

8:50 Stovky Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou do Británie, sú momentálne bez domova alebo im hrozí bezdomovectvo. Tieto prípady sa vyskytli po tom, čo dohodnuté bývanie nebolo po ich príchode do Spojeného kráľovstva dostupné či vhodné alebo došlo k zlyhaniu vzájomnej dohody.

Ako vyplýva z údajov vlády v Londýne, do 3. júna evidujú celkovo 660 ukrajinských rodín, ktoré sú buď bez domova, alebo sú stratou prístrešia ohrozené. Až 480 z nich pritom tvoria domácnosti s nezaopatrený­mi deťmi.

Tieto údaje však nepredstavujú skutočný počet rodín bez domova, keďže viac ako štvrtina miestnych úradov na prieskum, ktorý nebol povinný, nereagovala.

Od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine prišlo do Británie viac ako 77 200 Ukrajincov.

8:05 Ruské jednotky v oblasti juhoukrajinského Chersonu môžu podnikať operácie pod falošnou vlajkou, aby zlomili podporu tamojšieho ukrajinského obyvateľstva pre protiofenzívu ukrajinskej armády. Vo svojej poslednej správe o vývoji ruskej invázie na Ukrajinu o tom píše americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Čítajte viac Američania upozorňujú na ruské operácie pod cudzou vlajkou pri Chersone

7:15 Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že je pripravený za určitých podmienok rokovať so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. „Myslím si, že dnes si cesta do Ruska vyžaduje kladenie podmienok, to znamená gesto od prezidenta Putina. Nepôjdem tam len tak,“ uviedol Macron pre francúzsku spravodajskú televíziu TF1 počas návštevy ukrajinskej metropoly Kyjev.

Francúzky prezident by s Putinom hovoril o humanitárnych záležitostiach, o ochrane väzňov, o potravinovej bezpečnosti a o nájdení riešenia. Macron zároveň uviedol, že takéto prípadné konanie bude transparentné voči ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.

Na otázku novinárov, či si myslí, že Ukrajina by mala spraviť teritoriálne ústupky Rusku, šéf Elyzejského paláca odpovedal: „Myslím si, že dnes je našou povinnosťou postaviť sa na stranu našich hodnôt a medzinárodného pravá, a teda na stranu Ukrajiny.“

„Nie ja však našou úlohou rozhodnúť namiesto Ukrajiny o tom, aké budú podmienky ukončenia vojny,“ dodal Macron s tým, že v nejakom štádiu konfliktu bude musieť buď nastať vojenské víťazstvo, alebo sa začať rokovania.

Francúzsky prezident tiež uviedol, že Ukrajina potrebuje pomoc, aby vytrvala, a akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa jej územia a prípadných teritoriálnych ústupkov budú musieť prijať ukrajinskí lídri.

Čítajte viac Západ sa dohodol, že niektoré zbrane Kyjevu nedá

7:00 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyzval Rusko, aby zabránilo poprave Maročana Bráhíma Saadúna, ktorého v proruskej separatistickej oblasti na východe Ukrajiny odsúdili na smrť za to, že bojoval na strane ukrajinských síl.

Saadún (22) bol odsúdený na smrť spolu s dvoma Britmi, Aidenom Aslinom a Shaunom Pinnerom, súdom v samozvanej Doneckej ľudovej republike (DĽR) po tom, ako sa všetci traja vzdali ruským silám.

6:30 Ukrajinskí užívatelia sociálnych sietí píšu o výbuchoch v Charkove na východe Ukrajiny a v Odese na juhu krajiny. Predpokladajú, že Rusi odpálili rakety na tieto mestá, uviedol server BBC News na svojom ruskojazyčnom webe. Pripomenul, že letecký poplach bol vyhlásený po celom území štátu.

Z oboch miest sa na sociálnych sieťach objavili videá, na ktorých však prakticky nie je nič vidieť, pretože je noc. Počuť však výbuchy. Tie podľa informácií z Odesy sú aj výsledkom protivzdušnej obrany. Podrobnosti zatiaľ chýbajú.

5:55 Ukrajina sa v piatok môže významne priblížiť pozícii kandidátskej krajiny Európskej únie. Európska komisia zverejní hodnotenie, či a ako je ruskou inváziou sužovaná krajina pripravená stať sa uchádzačom o členstvo. Z mnohých vyjadrení únijných činiteľov vyplýva, že komisia kandidatúru odporučí. Vysloviť sa má aj k rovnakému zámeru Gruzínska a Moldavska. Rozhodujúce slovo budú mať o týždeň lídri členských krajín na summite v Bruseli.

Únijná exekutíva predstaví svoje stanovisko deň po tom, ako pri návšteve Kyjeva podporili ukrajinskú kandidatúru francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorí doteraz dávali najavo pochybnosti. Podľa niektorých zdrojov komisia kladné hodnotenie doplní o podmienky týkajúce sa lepšieho fungovania právneho štátu či odstránenia korupcie.

Súhlasný posudok komisie je podmienkou pre to, aby kandidatúru mohli jednomyseľne schváliť členské štáty. Väčšina lídrov vidí v rýchlom priznaní pozície uchádzača o členstvo povzbudenie pre Ukrajincov brániacich sa ruskej presile, niekoľko krajín ako Holandsko či Dánsko však nie je o tomto kroku úplne presvedčených. Niekoľko činiteľov upozorňuje, že po priznaní kandidatúry môže cesta k samotnému členstvu trvať dlhé roky.

5:00 „Nepodnikli sme inváziu na Ukrajinu. Vyhlásili sme špeciálnu vojenskú operáciu, keď už neexistoval žiaden iný spôsob, ako vysvetliť Západu, že sa dopúšťa trestnej činnosti, keď ťahá Ukrajinu do NATO,“ zopakoval ruský minister Lavrov.