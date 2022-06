Trump podľa vyšetrovateľov žiadal Pencea, aby pomohol zvrátiť výsledky volieb

Niekdajší americký prezident Donald Trump vyvíjal nátlak na svojho viceprezidenta Mikea Pencea, aby sa zapojil do nezákonného plánu na zvrátenie výsledkov volieb z novembra 2020. Uviedli tovyšetrovatelia útoku na washingtonský Kapitol z 6. januára 2021, informuje agentúra AFP.

Vo štvrtok sa pred výborom vyšetrovateľov amerického Kongresu konalo tretie verejné vypočutie v kauze útoku na Kapitol, pri ktorom prišlo o život päť ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.

„Bývalý prezident chcel, aby Pence voličské hlasy odmietol a buď vyhlásil Trumpa za víťaza, alebo hlasy poslal naspäť do príslušných amerických štátov na opätovné zrátanie,“ povedal predseda tohto výboru Bennie Thompson. „Mike Pence povedal nie. Odolal tlaku. Vedel, že je to nezákonné. Vedel, že je to nesprávne,“ dodal Thompson.

Zlostné telefonáty

Trump požiadal Pencea o pomoc po tom, ako americké súdy zamietli desiatky jeho právnych sťažností voči volebným výsledkom, približuje AFP. Viacerí bývalí spolupracovníci exprezidenta i jeho rodinní príslušníci pred výborom Senátu potvrdili, že Trump mal s Penceom „zlostné“ telefonické rozhovory.

Podpredsedníčka výboru Liz Cheneyová povedala, že tvorcom plánu na zrušenie výsledkov volieb bol právnik John Eastman. Ten sa o to priebojne usiloval, hoci vedel, že je to nezákonné – čo dva dni pred nepokojmi v Kapitole údajne povedal aj Trumpovi. Výbor sa v tejto súvislosti odvoláva na výpoveď Penceovho poradcu Grega Jacoba.

Obe komory amerického Kongresu – Snemovňa reprezentantov a Senát – vlani 6. januára zasadli s cieľom spočítať volebné hlasy a oficiálne oznámiť víťaza prezidentských volieb. Na sčítavanie hlasov dohliada viceprezident, ktorý je aj predsedom amerického Senátu, píše na svojej oficiálnej webovej stránke Americká Správa národných archívov (NARA).

Republikána Trumpa vo voľbách, ktoré sa konali 3. novembra 2020, porazil súčasný americký prezident Joe Biden, ktorý bol kandidátom Demokratickej strany. Viceprezidentom bol v tom čase Mike Pence. Biden a nová viceprezidentka Kamala Harrisová do úradu oficiálne nastúpili 20. januára 2021.