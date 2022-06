Rusko prepustilo ukrajinskú zdravotníčku, ktorá nakrúcala utrpenie v Mariupole

Známa ukrajinská zdravotníčka Julija Pajevská, ktorú ruské invázne sily v polovici marca zajali v Mariupole, je po troch mesiacoch na slobode. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a potvrdila agentúra AP, ktorá hovorila s jej manželom. Pajevská je na Ukrajine známa pod prezývkou Tajra a pred časom odovzdala agentúre AP videozáznamy, ktoré obstarala počas dvoch týždňov, keď sa jej tím snažil zachraňovať ranených, medzi ktorými boli ukrajinskí aj ruskí vojaci.

Zábery z vtedy obliehaného Mariupoľa, ktorý sa snažili dobyť ruské jednotky, odovzdala novinárom tlačovej agentúry, ktorí v meste zostali ako poslední zahraniční žurnalisti. Tí v polovici marca 256 gigabajtov záznamov na malej dátovej karte vyviezli ukryté v tampóne a neskôr niektoré zverejnili. Pajevská a jej kolega skončili o deň neskôr v ruskom zajatí. Bolo to v ten istý deň, keď ruský nálet zasiahol divadlo v centre mesta, kde podľa AP zomrelo okolo 600 ľudí.

Upozornenie: Video obsahuje zábery nevhodné pre maloletého diváka a osoby s citlivou povahou.

Podľa ukrajinskej agentúry Ukrinform zachraňovala Pajevská životy vojakov a civilistov na Donbase osem rokov. Pôvodne trénerka aikida a dizajnérka sa po vypuknutí konfliktu na východe krajiny medzi proruskými separatistami a ukrajinskými silami regrutovala ako zdravotníčka a neskôr vybudovala vlastný evakuačný tím dobrovoľníkov známy ako „Tajrini anjeli“, píše agentúra. Podľa webu ArmyInform zachránila stovky ukrajinských vojakov.

Rusko vykreslilo Pajevskú ako človeka pracujúceho pre nacionalistický pluk Azov, čo zodpovedá naratívu Moskvy, ktorá vojenskú agresiu v susednej krajine zdôvodnila ako snahu o „denacifikáciu“ Ukrajiny, píše AP. Zároveň upozorňuje, že žiadne dôkazy, ktoré by podporovali toto tvrdenie, nenašla. Samotné zábery, ktoré Pajevská natočila, sú svedectvom úsilia o záchranu ranených na oboch stranách, píše AP.

Napríklad na videu, ktoré zdravotníčka obstarala 10. marca, sú dvaja ruskí vojaci, ktorých hrubo vyťahuje zo sanitky člen ukrajinských ozbrojených síl. Jeden zo zranených je na invalidnom vozíku, druhý kľačí na kolenách, ruky má zviazané za chrbtom a zjavne má poranenú nohu. Ukrajinský vojak mu nadáva. „Pokoj, pokoj,“ hovorí v tejto situácii Pajevská. Vzápätí sa jej jedna z prizerajúcich sa žien pýta, či bude liečiť Rusov. „Oni tak láskaví k nám nebudú. Ale inak to nejde. Sú to vojnoví zajatci,“ odvetí Pajevská.

V piatok Zelenskyj oznámil, že zdravotníčku prepustili. „Tajra už je doma. Budeme pracovať na tom, aby boli prepustení všetci,“ dodal prezident. Na Ukrajine boli unesené alebo zajaté stovky významných osobností, vrátane úradníkov, novinárov, aktivistov a obhajcov ľudských práv, upozorňuje AP.

„Bol to taký veľký pocit úľavy. Znie to ako obyčajné slová a ja ani neviem, čo povedať,“ reagoval manžel Pajevskej Vadym Puzanov. Agentúre povedal, že s manželkou hovoril po telefóne a bola na ceste do kyjevskej nemocnice.

Pajevská kameru dostala v roku 2021, aby nakrúcala dokument pre spoločnosť Netflix o inšpiratívnych ľuďoch. Keď však jej krajinu napadli ruské jednotky, použila ju na nakrúcanie scén o záchrane zranených civilistov a vojakov, poznamenala AP.