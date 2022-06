Zelenská: S manželom sa už môžeme aspoň vídať, Rusi sú schopní všetkého

Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská povedala v rozhovore pre britský The Guardian, že vzhľadom na zločiny, ktoré páchajú ruské invázne jednotky v jej krajine, je možné, že sú schopné všetkého. Reagovala tak na skoršie slová svojho manžela Volodymyra Zelenského, že terčom číslo jeden bol pre ruské sily on a druhým cieľom jeho rodina. Tá podľa Zelenskej zostáva rozdelená, ale s mužom sa už môže aspoň vídať.

Skoro ráno 24. februára, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajinu, počula v polospánku kdesi v diaľke tlmené rany. Otvorila oči a zistila, že je v posteli sama. Vyskočila a ponáhľala sa do vedľajšej izby, kde našla svojho manžela v obleku a kravate. „Čo sa deje?“ spýtala sa. „Začalo to,“ odvetil. „Mala som pocit, že som v nejakej paralelnej realite, že sa mi niečo zdá,“ opisuje Zelenská.

Jej muž potom odišiel do prezidentského areálu, aby predsedal bezpečnostnej rade, ktorá rozhodovala o prvej reakcii na inváziu. Prvá dáma išla skontrolovať deväťročného syna Kyryla a 17-ročnú dcéru Oleksandru. Deti už boli hore a zdalo sa, že chápu, čo sa deje. Začala baliť kufor. Vždy, keď sa dunenie priblížilo, ponáhľala sa s deťmi do pivnice.

Večer sa znovu stretla s mužom a dozvedela sa od neho, že ju s deťmi odvedú na bezpečné miesto. Objali sa, ale na slzy alebo sentiment nebol čas, opisuje. Až neskôr si pripustila myšlienku, že ho možno už nikdy neuvidí.

V prvých dňoch ruskej agresie panoval pocit, že je možné čokoľvek, píše The Guardian. Rakety dopadali po celej krajine, ruské vojská postupovali ku Kyjevu z troch smerov. Ukrajinský prezident vyhlásil, že podľa spravodajských informácií ho nepriateľ označil za terč číslo jeden a jeho rodinu za cieľ číslo dva. „Keď vidíte, aké otrasné zločiny páchajú, hovoríte si, že sú možno naozaj schopní všetkého,“ povedala teraz Zelenská.

Čítajte viac Olena Zelenská v emotívnom liste: Zavrite nebo, na zemi si poradíme

A tak zatiaľ čo prezident ignoroval návrhy Západu, aby opustil Kyjev a vytvoril vládu na západnej Ukrajine alebo v Poľsku, jeho žena a deti odišli do relatívneho bezpečia. Kam presne, nechce prvá dáma prezradiť ani teraz. Pravidelne sa však podľa svojich slov presúvala. Zároveň trvá na tom, že celý čas zostala na Ukrajine a deti sa od nej nehli.

„Boli skvelé. Zvyčajne im musíte hovoriť veci miliónkrát, ale ten prvý deň urobili všetko superrýchlo a poslušne. Potom nasledovalo dlhé obdobie čakania. Sledovali sme správy, čakali na telefonáty. Celý čas sme mali pustenú televíziu,“ opisuje Zelenská. „Áno mali sme televíziu, nebola som v podzemí ani pod vodou,“ reagovala na novinársku otázku.

Občas sa jej podarilo s manželom prehovoriť, aj keď cez žiadny obvyklý komunikačný prístroj, upozorňuje denník. Ochranka jej povedala, aby si nebrala žiadnu elektroniku a neprihlasovala sa na žiadne siete. Dni boli podľa nej dlhé; čas si krátila napríklad tým, že pomáhala synovi s úlohami do školy.

Foto: SITA/AP, Susan Walsh Jill Bidenová / Olena Zelenská / Prvá dáma USA Jill Bidenová (vľavo) dostáva kvety od Oleny Zelenskej, manželky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pred školou, ktorá prijala vysídlených žiakov v ukrajinskom Užhorode 8. mája 2022.

Na verejnosti sa po prvý raz od začiatku ruskej invázie objavila po desiatich týždňoch, keď sa na západe Ukrajiny stretla s americkou prvou dámou Jill Bidenovou. Ruské jednotky sa medzitým zo severu Ukrajiny začiatkom apríla stiahli a vďaka upokojeniu situácie v tejto oblasti sa mohla aspoň na čas vrátiť do metropoly, píše The Guardian. Zároveň nechce prezrádzať, kde teraz žije. S manželom to vraj nie je, ale aspoň sa teraz môžu stretávať.

Čítajte viac Stojí po Zelenského boku. Kto je Olena Zelenská, prvá dáma Ukrajiny?

„Objali sme sa, pozdravili a opýtali sa jeden druhého, ako sa máme. Boli tam deti, ktoré sa k nemu chvíľu tlačili. Teraz sa môžeme vídať a ony sa môžu otca fyzicky dotýkať, je to tak o niečo jednoduchšie,“ opisuje stretnutie po odlúčení.

V porovnaní s mnohými Ukrajincami mala Zelenská v posledných mesiacoch o niečo ľahšiu situáciu, ale vojna si vybrala daň aj na jej rodine, píše The Guardian. Napríklad prezidentov syn by sa rád stretol s kamarátmi. „Tri mesiace som sa hral len so psami a bodyguardmi,“ posťažoval sa podľa slov svojej matky. Tá zároveň upozorňuje: „Každý Ukrajinec je teraz pod obrovským psychickým tlakom. Polovica našej populácie je odlúčená od rodiny,“ upozorňuje s tým, že po skončení konfliktu bude potrebné vypracovať rozsiahly program, aby sa ľudia v tomto ohľade dali do poriadku.