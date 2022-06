Holandsko sa ospravedlnilo vojakom, ktorí nedokázali zabrániť genocíde v Srebrenici

Takmer 27 rokov po genocíde v Srebrenici sa holandská vláda ospravedlnila za zaobchádzanie s vlastnými vojakmi, ktorí počas vojny v Bosne mali v rámci mierovej misie OSN chrániť túto bosnianskú enklávu. Holandská jednotka bola vyslaná do vojnovej zóny s "nesplniteľnou úlohou" a bola príliš slabo vyzbrojená na to, aby dokázala vraždeniu zabrániť. Podľa agentúry DPA to povedal premiér Mark Rutte.