The Observer: Ukrajina smúti kvôli zlatej generácii, ktorá hynie na fronte

Pohreby sa v Kyjeve odohrávajú denne, avšak tento bol obzvlášť dojemný. Stovky priateľov a ďalších aktivistov sa v sobotu zišli, aby vzdali hold Romanovi Ratušnému, poprednému politickému a ekologickému aktivistovi, ktorý nedávno zahynul v bojoch blízko druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkov. Smrť 24-ročného muža sa stala symbolom ťažkej vojnovej ujmy na spoločnosti, píše The Observer.

„Všetci naši najšikovnejší a najstatočnejší ľudia zomierajú. Vojna si vyberá obrovskú daň na spoločnosti,“ povedala 31-ročná Ivana Saninová už pri štvrtkovom spomienkovom obrade na počesť Ratušného.

Ten bol jedným z protestujúcich študentov, ktorých počas prvej noci prozápadnej revolúcie na kyjevskom námestí Majdan v roku 2013 zbila brutálna poriadková polícia Berkut. Rozhodnutie vtedajšieho proruského prezidenta Viktora Janukovyča potlačiť študentské demonštrácie čoskoro vyvolalo ešte väčšie protesty a napokon viedlo k Janukovyčovmu úteku do Moskvy.

Po Majdane pracoval Ratušnyj ako investigatívny novinár a odhaľoval miestnu korupciu. V Kyjeve je však najviac známy vďaka tomu, že v roku 2019 viedol kampaň na ochranu miesta zvaného Protasiv Jar, prírodnú oblasť v Kyjeve, ktorú chceli zabrať developeri. Práve neďaleko tohto miesta sa zišli trúchliaci už pred niekoľkými dňami.

Ratušného smrť upozorňuje na obrovskú daň, ktorú si ruská invázia vyberá na novej nádejnej ukrajinskej generácii. „Bol hlasom slobodnej, nezávislej Ukrajiny. Mal pred sebou takú veľkú budúcnosť,“ vyhlásila Saninová a dodala, že nikoho z jej priateľov neprekvapilo, keď sa Ratušnyj rozhodol vstúpiť na začiatku vojny do armády.

Keď Rusko 24. februára napadlo svojho suseda, prihlásili sa dobrovoľne do armády a teritoriálnej obrany tisícky mladých Ukrajincov, ktorí poznajú len nezávislú Ukrajinu.

A hoci sa krajine darí ruské sily odrážať, zaznamenáva teraz tiež jedny z najhorších strát od začiatku konfliktu. Bitka o východ krajiny pritom vstupuje do rozhodujúcej fázy. Predpokladá sa, že denne zomiera 100 až 200 Ukrajincov, pričom boje sa menia na dlhodobú opotrebovávaciu vojnu, ktorej koniec je v nedohľadne.

Mnoho z nich bojuje proti ruskej armáde, ktorá sa síce zadrháva, ale stále vojensky prevyšuje svojho protivníka v pomere až 10:1, prakticky bez vojenského výcviku.

Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov v nedávnom rozhovore pre magazín Economist povedal, že smrť mladých Ukrajincov je nevyhnutným dôsledkom ruskej invázie, pričom vinil tiež nedostatok ťažkých zbraní na Ukrajine. „Mladí chlapci sa ocitnú na fronte, kde nikto nechce, aby boli, a zomierajú. Svet sa o tom musí dozvedieť,“ povedal.

Kyjevská fotografka Valja Poliščuková opísala, že jej dni sú teraz „naplnené chodením z pohrebu na pohreb“. „Keď som sa dozvedela o Romanovi, bola som na pohrebe iného kamaráta,“ pokrčila plecami, kým pokľakla pred prechádzajúcim vozidlom s Ratušného pozostatkami.

Podľa jeho priateľov je veľký kontrast medzi smrťou ukrajinských aktivistov, ktorí sa premenili na obrancov, a ruskými nájomnými vojakmi. „Naša zlatá generácia zomiera, lebo bojuje za myšlienku. V Rusku mnohí bojujú za peniaze,“ domnieva sa Saninaová.

Rusko naposledy oznámilo oficiálny počet mŕtvych koncom marca, ale nezávislé ruské médiá si vedú vlastný súpis, ktorý ilustruje skutočnosť, že chudobnejšie a odľahlejšie regióny sú vojnou postihnuté v tomto ohľade viac. Podľa webu Mediazona zomrelo doteraz „len“ osem vojakov z Moskvy a 26 z Petrohradu. Najviac potvrdených zabitých je z Dagestanu, konkrétne ich je 207, a z Burjatska (164), teda regiónov, kde je kariéra v ozbrojených silách považovaná za jednu z mála možností, ako uniknúť chudobe.

Popredný ukrajinský právnik a vojak Masi Najem sa domnieva, že kvôli vojne sa zatvrdí celá nová ukrajinská generácia, a to na nasledujúce desaťročia. „Nezomrel len Roman, ale tiež časť ukrajinskej budúcnosti. Zanechá to stopy na jeho kamarátoch,“ povedal 73-ročný Najem z nemocnice v Dnipre, kde sa zotavuje z poranenia hlavy, ktorá utrpel v boji. „Nová ukrajinská generácia bude iná – bude si túto vojnu pamätať do konca života. V nasledujúcich desaťročiach žiadne zmierenie s Ruskom nebude,“ domnieva sa.

Ratušnyj sa kvôli vojne dozaista zatvrdil, mesiac pred svojou smrťou napísal na twitteri: „Čím viac Rusov teraz zabijeme, tým menej Rusov budú musieť zabíjať naše deti.“

V Kyjeve, kde je protivojnové a protiputinovské umenie vidieť prakticky na každom rohu, si mladí ľudia, ktorí sa nehlásia na fronte, našli iné spôsoby, ako pomôcť armáde. Keď vypukli boje, desiatky reštaurácií prevádzkovaných mladými Kyjevčanmi sa zamerali na varenie pre armádu a miestne nemocnice. Populárni mladí návrhári sa rýchlo preorientovali z módy na výrobu ukrajinských vojenských uniforiem.

„Vojna vytvorila nový pocit jednoty a uvedomelosti,“ myslí si kyjevský návrhár Anton Belinskyj. Napriek tomu existujú obavy, že invázia povedie v krajine k demografickej katastrofe, keďže milióny ľudí pred inváziou z Ukrajiny utiekli a tisíce mužov zomierajú na bojisku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj možno vycítil naliehavosť situácie, keď nedávno prehovoril k ukrajinským študentom v Británii, pričom ich vyzval, aby sa vrátili a obnovili krajinu. „Budovať budúcnosť bez mladej generácie je nemožné,“ povedal.