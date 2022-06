Mathernová: Ukrajina má obrovskú motiváciu dostať sa do únie

Ukrajinci nebudú štartovať do EÚ z bodu nula, pretože veľkú časť domácich úloh si už splnili. Poukázala na to Katarína Mathernová, zástupkyňa generálneho riaditeľa pre susedské vzťahy a rozširovanie Európskej komisie (EK). „Ukrajina totiž prijala množstvo európskych noriem po tom, čo sa jej v druhej polovici roku 2014 podarilo podpísať asociačnú dohodu, ktorej súčasťou je dohoda o zóne voľného obchodu," povedala pre Pravdu funkčne najvyššie postavená Slovenka v eurokomisii.

Čo znamená pre Ukrajinu odporúčanie EK?

Komisia odporučila Európskej rade, aby Ukrajine poskytla európsku perspektívu spolu so štatútom v podobe kandidátskej krajiny. To ešte neznamená, že sa začínajú rokovania o vstupe do EÚ. Toto rozhodnutie je však veľmi významné, priam historické. Ukrajina totiž už roky žiadala, aby bola oficiálne uznaná ako krajina, ktorá má možnosť vstúpiť do EÚ. Bol proti tomu dlho odpor, ktorý sa teraz, dúfam, podarí prelomiť. Odporúčanie komisie sa urobilo na základe takzvaných kodanských kritérií, podľa ktorých bolo svojho času posudzované aj Slovensko. Tie sú politické a ekonomické. Ak na summite EÚ všetci lídri členských štátov vyjadria súhlas s udelením štatútu kandidátskej krajiny, ďalším krokom bude naše hodnotenie dotazníka na štyroch tisícoch stranách o pripravenosti Ukrajiny na fungovanie v EÚ v rôznych sektoroch ekonomiky.

Priniesol by Ukrajine kandidátsky štatút nejaké finančné výhody?

Zatiaľ Ukrajina nedostáva predvstupové fondy, ale EÚ jej poskytuje peniaze prostredníctvom iného nástroja. Zmena sa nateraz neplánuje, pretože riešime dlhodobú pomoc pre Ukrajinu v povojnovej rekonštrukcii. Bude to finančne podstatne objemnejšie, ako by boli fondy, ktoré by sme jej mohli dať ako predvstupovej krajine.

Myslíte si, že lídri členských štátov EÚ na Európskej rade schvália Ukrajine kandidátsky štatút?

Verím, že áno. A zvlášť tomu verím po vyjadreniach lídrov troch najväčších členských krajín. Francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Olaf Scholz a taliansky premiér Mario Draghi jednoznačne vyslovili Ukrajine podporu počas ich spoločnej nedávnej návštevy v Kyjeve. Dynamika sa uberá dobrým smerom. Verím, že zo summitu sa Ukrajina dozvie správu o jednomyseľnom súhlase, ktorý je potrebný v záležitostiach rozširovania EÚ.

Existujú názory, podľa ktorých sa Ukrajina môže dostať do únie až o dvadsať či tridsať rokov.

Nazdávam sa, že to bude skôr. Ukrajina je totiž obrovsky motivovaná. A jej občania za európske ideály vlastne kladú vlastné životy. A rýchlosť predvstupového procesu záleží v mnohom aj na kandidátskej krajine samej. Mnohí poukazujú na západný Balkán, kde predvstupový proces viazne. Ale viaznu aj reformy vo väčšine balkánskych krajín. Pri Ukrajine sa vráťme do roku 2014. Prečo ruský prezident Vladimir Putin anektoval Krym a rozpútal boje v Donbase? Nie kvôli smerovaniu Ukrajiny do NATO, ale pre udalosti na Majdane, keď začiatkom roku 2014 vtedajší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč odmietol podpísať asociačnú dohodu s EÚ. Ukrajinci už odvtedy signalizujú, že nechcú byť takzvaným mostom medzi Východom a Západom, ale jednoznačne sa pozerajú na Západ a žiadajú o členstvo v únii.

Prečo by členstvo Ukrajiny v EÚ až niekedy v polovici tohto storočia nemohlo byť skutočnosťou, keď to naznačujú dokonca aj niektorí lídri členských štátov?

Poukázať sa dá nielen na veľmi silnú motiváciu Ukrajincov. Nebudú štartovať do EÚ z bodu nula. Ukrajina totiž prijala množstvo európskych noriem, keď sa jej v druhej polovici roku 2014 podarilo podpísať asociačnú dohodu, ktorej súčasťou je dohoda o zóne voľného obchodu. V prípade Ukrajiny by som dokonca povedala, že prijala už zhruba polovicu legislatívy a pravidiel EÚ.

Ktoré domáce úlohy môžu byť pre Kyjev náročné a, naopak, ktoré by mohol zvládnuť ľahko?

Dôležité bude, aby Ukrajina pokračovala s reformami právneho štátu, v budovaní nezávislého súdnictva, v boji proti korupcii. Na toto sa musí sústrediť prioritne. A čo je obdivuhodné na Ukrajine, je to vysoká úroveň digitalizácie. Je v tejto oblasti na tom lepšie v porovnaní s viacerými členskými štátmi EÚ. Aspoň jeden príklad. Keď počas pandémie koronavírusu firma požiadala o finančnú pomoc, podnikateľ to spravil v aplikácii na svojom mobile a peniaze mu prišli na účet. Niekde v iných štátoch sa nad tým maturuje dlhé mesiace… Najťažšiu domácu úlohu však Ukrajine zapríčinil agresor. Ruská armáda ničí ukrajinské územie, bombarduje školy, nemocnice, elektrárne, mosty, cesty atď. Navyše likviduje civilné obyvateľstvo. Takže vojnové škody sú už teraz nesmierne a stále vznikajú ďalšie, keďže vojna stále pokračuje.

Slovensko má Ukrajinu za suseda. Pocítilo by nejako inak jej vstup do EÚ v porovnaní so zemepisne vzdialenými štátmi od nej?

Stopercentne áno. Nič lepšie by sa nemohlo stať východu Slovenska, ako mať stabilnú a prosperujúcu krajinu na hraniciach.