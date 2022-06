Pobrežná stráž zachránila pri ostrove Mykonos 108 migrantov

Pobrežná stráž uviedla, že k poškodenej lodi plaviacej sa z Turecka vyslala tri lode a remorkér. Evakuovaných bolo 108 ľudí a štyri osoby sú nezvestné, dodala.

Podľa gréckej pobrežnej stráže nie je jasné, koľko osôb sa na tomto plavidle nachádzalo, keďže sa informácie od evakuovaných osôb líšia.

Grécky minister pre migráciu Notis Mitarachi v nedeľu vyzval Turecko, aby odvádzalo lepšiu prácu pri eliminovaní prevádzačov cez Egejské more, a tým aj pri ochrane ľudských životov.

Grécki predstavitelia v máji uviedli, že v priebehu jedného dňa zabránili vniknúť do svojich teritoriálnych vôd 600 migrantom plaviacim sa cez Egejské more zo susedného Turecka. Predstavitelia dodali, že išlo o najväčší pokus o vstup do gréckych vôd od začiatku tohto roka.

Nemenovaní predstaviteľ gréckeho ministerstva pre migráciu pre agentúru AFP povedal, že prílev migrantov na grécke ostrovy bol v prvých štyroch mesiacoch tohto roku takmer o 30 percent vyšší ako v rovnakom období minulého roka.