Kazašský prezident schladil Putina. Rusmi okupované 'republiky' neuzná

Povedal to ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi priamo do očí. Kazašský líder Kasym-Žomart Tokajev prekvapil publikum na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre. Hoci stredoázijský štát je častým diplomatickým spojencom Kremľa, v pohľade na ruskú vojnu proti Ukrajine sa nezhodnú.

Na pódiu s Putinom

Tokajev sa na pódiu v Petrohrade ocitol priamo s Putinom. Ten obhajoval svoju vojnu proti Ukrajine mnohokrát opakovanými polopravdami a výmyslami o tom, ako vraj Rusko muselo zasiahnuť, aby bránilo svojich ľudí. Keď sa podľa agentúry Bloomberg moderátorka a šéfka televízie RT Margarita Simonianová usilovala na Tokajeva zatlačiť, či podporuje ruské pozície, kazašský prezident jednu z hlavných propagandistiek Kremľa asi veľmi nepotešil.

"Neuznáme kvázi štátne teritóriá, ako my vnímame Luhansk a Doneck,“ citoval Bloomberg Tokajeva. Podľa neho by na svete zavládol chaos, keby sa zjavili stovky nových krajín, hoci môže existovať konflikt medzi právnymi princípmi územnej celistvosti krajín a právom ľudí na sebaurčenie.

Nie je to po prvý raz, čo sa Tokajev takto vyjadril. No tentoraz to povedal Putinovi rovno do očí. Podľa Bloombergu šéf Kremľa na fóre vyhlásil, že bývalý ZSSR zahŕňal územie historického Ruska. Putin však uznal, že nikto nechce kaziť vzťahy s bratskými susedmi.

Možno ruský prezident naozaj Kazachstan pokladá za bratského suseda, no Tokajevove slová bude ťažko tráviť. "Kremeľ to nenechá len tak. Sledujte, ako extra tvrdo budú pracovať propagandistické kanály v nasledujúcich dňoch a týždňoch,“ napísala na sociálnej sieti Twitter odborníčka na strednú Áziu Erica Maratová.

A zdá sa, že Rusko chce Tokajevovi vyslať odkaz aj iným spôsobom. Podľa denníka Kommersant dočasne zastavilo prevádzku námorného terminálu, ktorý Kazachstanu slúži na vývoz až dvoch tretín ropy. Problémom vraj je munícia z druhej svetovej vojny. Oznámila to spoločnosť Caspian Pipeline Consortium, ktorá zabezpečuje prepravu ropy z Kazachstanu do ruského čiernomorského prístavu Novorossijsk.

Je, samozrejme, otázne, či tento krok skutočne priamo súvisí s tým, čo povedal Tokajev. No faktom je, že vzťahy Ruska a Kazachstanu nie sú v žiadnom prípade bezproblémové. Tokajev sa v januári musel obrátiť na Organizáciu zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, ktorá pod vedením Moskvy spája viaceré postsovietske štáty. Jej vojaci pomohli potlačiť nepokoje v stredoázijskej krajine. Kazachstan však na druhej strane s veľkým znepokojením sleduje dianie na Ukrajine.

Medzi mlynskými kameňmi

"Putin v súvislosti s tým, čo urobil, hovorí o prehistorickej ruskej civilizačnej a kultúrnej sfére, ktoré je väčšia ako súčasné Rusko. Tí, ktorí sa odvolávajú na túto ideológiu, do nej často zahŕňajú severný Kazachstan. Spomínajú s nostalgiou, že to bolo ruské historické územie. Samozrejme, keď Rusko flirtuje s revizionizmom, extrémne to znervózni ktoréhokoľvek prezidenta Kazachstanu. Aj preto sa Tokajev musel ozvať,“ reagoval pre Pravdu Gerard Toal, expert na postsovietsky priestor z Virgínskej technickej univerzity.

"Najzaujímavejšie je, že kazašský prezident hovoril priamo s Putinom. Prečo sa tak rozhodol? Z hľadiska domácej politiky sa dá povedať, že Tokajev sa usiluje upevniť si postavenie, ktoré oslabili januárové protesty. Jeho vyjadrenia pred Putinom z neho doma robia lídra, ktorý sa nebojí prehovoriť, keď je to potrebné,“ povedal pre Pravdu Francisco Olmos, odborník na strednú Áziu z londýnskeho Centra pre zahraničnú politiku. "Kazachstan bol v minulosti terčom komentárov, ktoré spochybňovali jeho suverenitu a štátnosť, dokonca to v roku 2014 naznačoval Putin. Tokajev je však medzi mlynskými kameňmi. Potrebuje si udržať vzťahy s Moskvou, ale zároveň musí dbať na nezávislosť krajiny,“ vysvetlil Olmos.